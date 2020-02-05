"Добро и справедливость у каждого свои": Владимир Крупенников об упоминании Бога в Конституции России

Депутат Госдумы Владимир Крупенников оценил предложение внести в Конституцию слово "Бог". По его мнению, это крайне важно сделать, так как тогда появится правильный и необходимый контекст.

Речь идёт о предложении Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Московского и всея Руси Кирилла внести слово "Бог" в преамбулу Конституции. В частности, о строчке "чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость". Предполагается, что после внесения предложенных изменений последняя фраза будет звучать так: "...веру в Бога, добро и справедливость". Чуть ранее с аналогичным предложением выступил заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев.

По мнению Владимира Крупенникова, добавление слова "Бог" именно в эту фразу является крайне важным. Депутат объясняет, что понятия добра и справедливости у каждого человека свои. Но если перед ними стоит слово "Бог", то добро и справедливость автоматически становятся словами с большой буквы.

"То есть это не человеческие добро и справедливость, а высшие. То, как это отражено в священных писаниях тех религиозных учений, которые исповедуются на территории России. Это Богом данные Добро и Справедливость, в высшем понимании", - сказал Владимир Крупенников в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

В этом, по мнению парламентария, состоит важность включения слова "Бог" в Конституцию. Оно бы наполнило Основной закон духовным, высшим смыслом, считает Владимир Крупенников.