"Добро должно быть бессильным?": Путин ответил на провокационный вопрос

Журналист Андрей Колесников задал президенту России провокационный вопрос о соотношении силы и добра. "Добро должно быть бессильным?" - прозвучало на пресс-конференции. Владимир Путин ответил.

Колесников спросил, можно ли действовать с позиции силы, но при этом оставаться на стороне добра.

"А почему вы думаете, что добро должно быть бессильным?" - спросил в ответ Владимир Путин.

Он добавил, что так не считает. Его позиция иная: добро предполагает возможность себя защищать.

"Из этого и будем исходить!" - подчеркнул глава государства в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Ранее стало известно об обращении Путина к Совету Федерации с предложением разрешить использование армии России за пределами страны. Сначала этот вопрос рассмотрели профильные комитеты и Совет палаты.

На голосовании решение принято единогласно. 153 сенатора высказались "за". Председатель Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что русские военнослужащие в Донецкой и Луганской народных республиках - это миротворческие силы.