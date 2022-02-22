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"Добро должно быть бессильным?": Путин ответил на провокационный вопрос

22 февраля 2022, 21:00  •  247 • Политика
Журналист Андрей Колесников задал президенту России провокационный вопрос о соотношении силы и добра. "Добро должно быть бессильным?" - прозвучало на пресс-конференции. Владимир Путин ответил.
Колесников спросил, можно ли действовать с позиции силы, но при этом оставаться на стороне добра.
"А почему вы думаете, что добро должно быть бессильным?" - спросил в ответ Владимир Путин.
Он добавил, что так не считает. Его позиция иная: добро предполагает возможность себя защищать.
"Из этого и будем исходить!" - подчеркнул глава государства в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
Ранее стало известно об обращении Путина к Совету Федерации с предложением разрешить использование армии России за пределами страны. Сначала этот вопрос рассмотрели профильные комитеты и Совет палаты.
На голосовании решение принято единогласно. 153 сенатора высказались "за". Председатель Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что русские военнослужащие в Донецкой и Луганской народных республиках - это миротворческие силы.

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