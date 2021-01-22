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"Добрая воля была нарушена": Албания высылает дипломата России из-за COVID-19?

22 января 2021, 08:30  •  114 • Политика
Российского дипломата вышлют из Албании за нарушение мер против COVID-19, пишут албанские СМИ со ссылкой на МИД страны. "Добрая воля обеих сторон была нарушена неоднократными нарушениями российским дипломатическим сотрудником в Тиране", - гласит заявление ведомства.
В Албании дипломата из России объявили персоной нон грата и дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну. В качестве причины называется "нарушение мер по противодействию пандемии коронавирусной инфекции", пишет албанское агентство Lapsi со ссылкой на заявление МИД страны.
Утверждается, что российский дипломат якобы регулярно нарушал действующие в Албании антикоронавирусные правила. Однако после многократных замечаний сотрудник диппредставительства так и не изменил своё поведение, поэтому было принято решение о его высылке, пишет Lapsi.
Добрая воля обеих сторон была нарушена неоднократными нарушениями российским дипломатическим сотрудником в Тиране мер, принятых властями для защиты населения от COVID-19,
- приводится сообщение МИД Албании.
Добавляется, что российскому дипломату дали трое суток на то, чтобы покинуть территорию страны.

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