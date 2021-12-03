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"Добрая сказка оказалась под санкциями": Посол России подсказал немцам, как посмотреть "Щелкунчика"
03 декабря 2021, 00:00 • 112 • Политика
Русский посол Нечаев после отмены балета "Щелкунчик" в Германии предложил смотреть его из России. "Пока старая добрая сказка оказалась под санкциями, мы можем утешить уважаемую берлинскую публику предложением насладиться непревзойдённым "Щелкунчиком" в трансляции из лучших российских театров", - отметил он.
Посол России Сергей Нечаев прокомментировал приостановку показов классического балета "Щелкунчик" в Берлине. Дипломат осудил попытки "переосмыслить" балет и предложил немецкой публике смотреть трансляции постановки из России.
Речь идёт о решении Государственного балета Берлина временно приостановить показ классического "Щелкунчика", поставленного русскими хореографами Василием Медведевым и Юрием Бурлакой. В качестве причины названа необходимость "нового прочтения материала". По данным издания BILD, зрители якобы жаловались на искусственное затемнение кожи исполнителей в ряде сцен, а также на "стереотипы" в представлении некоторых якобы национальных танцев.
Русский посол отметил, что такое радикальное толкование политической корректности вызывает отторжение. Дипломат указал, что в Сети уже во всю иронизируют по этому поводу, однако ситуация на самом деле далеко не шуточная. Посол подчеркнул, что произошедшее наглядно демонстрирует степень искажения здравого смысла.
- написал дипломат в комментарии для столичной газеты Berliner Zeitung.
Напомним, что в Великобритании также подвергли "Щелкунчика" своеобразной "цензуре". Число танцоров в Арабском танце "Кофе" сократили с четырёх до двух из опасения, что в сцене могут усмотреть "оскорбительные намёки на гарем".
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