"Добрая сказка оказалась под санкциями": Посол России подсказал немцам, как посмотреть "Щелкунчика"

Русский посол Нечаев после отмены балета "Щелкунчик" в Германии предложил смотреть его из России. "Пока старая добрая сказка оказалась под санкциями, мы можем утешить уважаемую берлинскую публику предложением насладиться непревзойдённым "Щелкунчиком" в трансляции из лучших российских театров", - отметил он.

Посол России Сергей Нечаев прокомментировал приостановку показов классического балета "Щелкунчик" в Берлине. Дипломат осудил попытки "переосмыслить" балет и предложил немецкой публике смотреть трансляции постановки из России.

Речь идёт о решении Государственного балета Берлина временно приостановить показ классического "Щелкунчика", поставленного русскими хореографами Василием Медведевым и Юрием Бурлакой. В качестве причины названа необходимость "нового прочтения материала". По данным издания BILD, зрители якобы жаловались на искусственное затемнение кожи исполнителей в ряде сцен, а также на "стереотипы" в представлении некоторых якобы национальных танцев.

Русский посол отметил, что такое радикальное толкование политической корректности вызывает отторжение. Дипломат указал, что в Сети уже во всю иронизируют по этому поводу, однако ситуация на самом деле далеко не шуточная. Посол подчеркнул, что произошедшее наглядно демонстрирует степень искажения здравого смысла.

Пока старая добрая сказка оказалась под санкциями, мы можем утешить уважаемую берлинскую публику предложением насладиться непревзойдённым "Щелкунчиком" в трансляции из лучших российских театров,

- написал дипломат в комментарии для столичной газеты Berliner Zeitung.

Напомним, что в Великобритании также подвергли "Щелкунчика" своеобразной "цензуре". Число танцоров в Арабском танце "Кофе" сократили с четырёх до двух из опасения, что в сцене могут усмотреть "оскорбительные намёки на гарем".