Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В день госпереворота Зеленский просит о помощи Россию. В Кремле ответили: разбир...
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сде...
Терпение лопнуло? В Луганске указали ОБСЕ на дверь после очередного "незаме...
Главная / Политика

"Добрая сказка оказалась под санкциями": Посол России подсказал немцам, как посмотреть "Щелкунчика"

03 декабря 2021, 00:00  •  112 • Политика
Русский посол Нечаев после отмены балета "Щелкунчик" в Германии предложил смотреть его из России. "Пока старая добрая сказка оказалась под санкциями, мы можем утешить уважаемую берлинскую публику предложением насладиться непревзойдённым "Щелкунчиком" в трансляции из лучших российских театров", - отметил он.
Посол России Сергей Нечаев прокомментировал приостановку показов классического балета "Щелкунчик" в Берлине. Дипломат осудил попытки "переосмыслить" балет и предложил немецкой публике смотреть трансляции постановки из России.
Речь идёт о решении Государственного балета Берлина временно приостановить показ классического "Щелкунчика", поставленного русскими хореографами Василием Медведевым и Юрием Бурлакой. В качестве причины названа необходимость "нового прочтения материала". По данным издания BILD, зрители якобы жаловались на искусственное затемнение кожи исполнителей в ряде сцен, а также на "стереотипы" в представлении некоторых якобы национальных танцев.
Русский посол отметил, что такое радикальное толкование политической корректности вызывает отторжение. Дипломат указал, что в Сети уже во всю иронизируют по этому поводу, однако ситуация на самом деле далеко не шуточная. Посол подчеркнул, что произошедшее наглядно демонстрирует степень искажения здравого смысла.
Пока старая добрая сказка оказалась под санкциями, мы можем утешить уважаемую берлинскую публику предложением насладиться непревзойдённым "Щелкунчиком" в трансляции из лучших российских театров,
- написал дипломат в комментарии для столичной газеты Berliner Zeitung.
Напомним, что в Великобритании также подвергли "Щелкунчика" своеобразной "цензуре". Число танцоров в Арабском танце "Кофе" сократили с четырёх до двух из опасения, что в сцене могут усмотреть "оскорбительные намёки на гарем".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



112
Источник
Похожие новости
02 декабря 2021, 22:50
Захарова отчитала грузинскую журналистку на публике за дерзость
02 декабря 2021, 22:50
Норвегия потребовала от НАТО держаться подальше от российских границ
02 декабря 2021, 22:50
"Он в космосе": Зеленскому предсказали варианты ухода с должности
02 декабря 2021, 22:50
Лавров обещал Нуланд ответ Москвы на "адские" санкции Вашингтона
02 декабря 2021, 22:50
Кулеба посулил России "поток гробов" в случае "вторжения" на Украину
02 декабря 2021, 22:50
Скрытая угроза: Путин назвал причину аварии на шахте в Кузбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 декабря 2021, 22:50
Захарова отчитала грузинскую журналистку на публике за дерзость
02 декабря 2021, 22:50
Норвегия потребовала от НАТО держаться подальше от российских границ
02 декабря 2021, 22:50
"Он в космосе": Зеленскому предсказали варианты ухода с должности
02 декабря 2021, 22:50
Кулеба посулил России "поток гробов" в случае "вторжения" на Украину
02 декабря 2021, 23:20
«Теперь все сидим и все головы опустили»: Путин провёл совещание об условиях работы н...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 ноября 2021, 17:25
"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское кресло
29 ноября 2021, 09:05
После нового контракта с Москвой Вучич заговорил о проблемах у россиян
26 ноября 2021, 08:45
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"
28 ноября 2021, 23:10
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "русском Ваньке"
02 декабря 2021, 08:50
Рус, сдавайся! Глава британской разведки сделал России неприличное предложение
27 ноября 2021, 13:20
Болгарской пословицы хватило, чтобы описать политику Украины и терпение русского медведя
30 ноября 2021, 02:35
У Киева заканчиваются ракеты для систем залпового огня и снаряды для артиллерии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.