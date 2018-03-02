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"Добить" США: Посольство России предложило американцам выбрать название для суперракеты

02 марта 2018, 00:54  •  232 • Политика
Диппредставительство России пригласило граждан США принять участие в голосовании за название новой ракеты, подводного беспилотника и лазерной установки.
Посольство России в США предложило американцам поучаствовать в выборе названия для российской ракеты, которую не способна остановить американская ПРО, а также других новейших образцов российского вооружения. Сообщение о голосовании за имя для ракеты, подводного беспилотника и лазерной установки запущено на странице дипломатического представительства в Twitter.
Президент России Владимир Путин представил широкой публике новейшие российские разработки в области инновационных видов вооружений. Некоторое из представленного оружия было настолько секретным, что даже не имело названия, поэтому глава государства предложил всем желающим представлять свои варианты.
Имена необходимы трем образцам новейшего российского вооружения - подводному ядерному беспилотнику, крылатой ракете глобальной дальности, а также лазерной установке. Посольство России в США опубликовало у себя на странице в соцсетях приглашение для американцев поучаствовать в выборе названия и ссылку на сайт Министерства обороны РФ.
"Примите участие в объявленном Владимиром Путиным конкурсе "назови это оружие" для крылатой ракеты глобальной дальности, беспилотного подводного аппарата и лазерного оружия", - говорится в сообщении на англоязычной странице посольства в Twitter.
Take part in Vladimir Putin announced name-that-weapon contest for @Russia’s new global-range cruise missile, unmanned underwater drone & laser weaponry
.
➡️https://t.co/Wdf5PJ7arI
.
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