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"Добить экономику Украины и ходить по миру с протянутой рукой": Сатановский о целях Зеленского

22 мая 2020, 12:55  •  94 • Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма. "Его тема - не обращать внимание на перекрытые в Крыму воду, электричество и сообщение… Его тема - добить украинскую экономику. Непрерывно просить у всех денег, бегая по миру с протянутой рукой", - комментирует политолог и экономист Евгений Сатановский.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по случаю годовщины президентства рассказал журналистам о том, как президент России Владимир Путин отказался с ним обсуждать вопрос Крыма. Жалобы украинского лидера прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
Он отмечает, что, когда дело касается Крыма, Зеленский предпочитает не замечать перекрытие поставок воды, электричества и транспортного сообщения. Потому что это "не его тема".
"Его - устраивать у Крымского моста провокации, пытаясь гнать туда то, что на нынешней Украине сходит за флот. Его - добить украинскую экономику. Ужом от вопросов Трампа про коррупционные схемы Байдена уходить. Непрерывно просить у всех денег, бегая по миру с протянутой рукой. Подавать на Россию иски в международные суды за уменьшение транзита газа, утерянные в Крыму активы и права человека", - пишет Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
При этом эксперт напомнил, что крымские татары при Путине получили то, о чём при украинской власти даже мечтать не могли.
"В общем, роскошный президент. Хотя и непонятливый", - подвёл итог политолог.

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