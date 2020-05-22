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"Добить экономику Украины и ходить по миру с протянутой рукой": Сатановский о целях Зеленского
22 мая 2020, 12:55 • 94 • Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма. "Его тема - не обращать внимание на перекрытые в Крыму воду, электричество и сообщение… Его тема - добить украинскую экономику. Непрерывно просить у всех денег, бегая по миру с протянутой рукой", - комментирует политолог и экономист Евгений Сатановский.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по случаю годовщины президентства рассказал журналистам о том, как президент России Владимир Путин отказался с ним обсуждать вопрос Крыма. Жалобы украинского лидера прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
Он отмечает, что, когда дело касается Крыма, Зеленский предпочитает не замечать перекрытие поставок воды, электричества и транспортного сообщения. Потому что это "не его тема".
При этом эксперт напомнил, что крымские татары при Путине получили то, о чём при украинской власти даже мечтать не могли.
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