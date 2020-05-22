"Добить экономику Украины и ходить по миру с протянутой рукой": Сатановский о целях Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по случаю годовщины президентства рассказал журналистам о том, как президент России Владимир Путин отказался с ним обсуждать вопрос Крыма. Жалобы украинского лидера прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.

Он отмечает, что, когда дело касается Крыма, Зеленский предпочитает не замечать перекрытие поставок воды, электричества и транспортного сообщения. Потому что это "не его тема".

"Его - устраивать у Крымского моста провокации, пытаясь гнать туда то, что на нынешней Украине сходит за флот. Его - добить украинскую экономику. Ужом от вопросов Трампа про коррупционные схемы Байдена уходить. Непрерывно просить у всех денег, бегая по миру с протянутой рукой. Подавать на Россию иски в международные суды за уменьшение транзита газа, утерянные в Крыму активы и права человека", - пишет Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

При этом эксперт напомнил, что крымские татары при Путине получили то, о чём при украинской власти даже мечтать не могли.