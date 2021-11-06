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Главная / Политика

"Добились буквально невозможного": Политолог назвал три ошибки США в отношении России

06 ноября 2021, 23:10  •  27 • Политика
Хорватский политолог Зоран Метер считает, что США допустили три фатальные ошибки в отношении России. "США проводили совершенно ошибочную политику в отношении России и добились тем самым буквально невозможного", - отметил эксперт.
США допустили три фатальные ошибки в отношении России. С таким заявлением выступил политолог и эксперт хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер в своём новом материале.
Первой ошибкой специалист называет уверенность Вашингтона в том, что Москва вернётся под контроль Белого дома. Политолог указал, что после окончания холодной войны власти США постоянно унижали Россию пустыми обещаниями и тем самым подтолкнули страну к возрождению былого величия.
США проводили совершенно ошибочную политику в отношении России и добились тем самым буквально невозможного,
- отметил Зоран Метер.
Вторая ошибка, по мнению политолога, это упоение победой в холодной войне. США уверовали, что после распада СССР ничто больше не стоит на пути американского глобального доминирования. Однако это оказалось совершенно не так.
Третьей ошибкой эксперт считает позицию США по поводу территориального спора между Россией и Японией из-за Курильских островов. Политолог напомнил, что после заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды о японском суверенитете над островами Россия и Китай начали военно-морские учения в Японском море. При этом данная ситуация не мешает Токио покупать русский газ.

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