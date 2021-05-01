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"Добавит головной боли НАТО в Чёрном море": Эксперт о новейшей ракете "Вулкан"

01 мая 2021, 03:50  •  70 • Политика
Крейсер "Москва" впервые выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Чёрном море. "Учитывая сверхзвук и боеголовку в полтонны, это добавит головной боли натовцам, зачастившим в Чёрное море", - комментирует военный эксперт Василий Дандыкин.
Русский ракетный крейсер "Москва" впервые выполнил стрельбу крылатой противокорабельной ракетой "Вулкан", сообщила в пятницу, 30 апреля, пресс-служба Черноморского флота. Военный эксперт Василий Дандыкин подробнее рассказал об этом оружии России.
В первую очередь он отметил, что стрельба с крейсера "Москва" означает, что корабль окончательно входит в состав сил постоянной готовности Черноморского флота и будет его флагманом. Что касается ракетного комплекса "Вулкан", то это глубокая модернизация "Базальта".
Его ракеты и летят дальше - глубоко за проливы, и помехозащищённость у них лучше предшественников. А учитывая их сверхзвук, боеголовку в полтонны, то это добавит головной боли и натовцам, зачастившим в Чёрное море,
- рассказал Василий Дандыкин в беседе с Nation News.
Он добавил, что военным НАТО известно: всего несколько "Вулканов" могут уничтожить любой авианосец. Это уникальная, не имеющая аналогов в мире ракета, которая станет жёстким ответом на любые провокации НАТО в Чёрном море.

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