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"До встречи": Так и не найдя русскую подлодку, шведы вспомнили загадочные слова советского адмирала 38 лет назад

26 ноября 2019, 06:54  •  77 • В мире
Шведские СМИ, удручённые безуспешными пятилетними поисками пресловутой российской подлодки в своих водах, вспомнили о похожем инциденте 1981 года. Тогда русские перепугали весь мир, неожиданно появившись у берегов Швеции. Затем извинились и попрощались, но испуганные шведы до сих пор гоняются за призраками.
После пяти лет безуспешных поисков российской подводной лодки в шведских территориальных водах местное издание Expressen решило отыграться на подобной истории 38-летней давности. В октябре 1981 года все передовицы шведских, а затем и мировых газет взорвались громкими заголовками: "Российская атомная подлодка села на мель возле берегов Карлскруны!". Экипаж субмарины тогда объяснил своё появления в водах Швеции ошибкой в навигации, но всё же в течение нескольких дней весь мир находился в напряжении. Журналисты шведского Expressen, вспоминая те дни, называют их пиком холодной войны.
Советскую субмарину первыми заметили шведские рыбаки, которые поначалу не поверили своим глазам. Ещё меньше поверили их сообщениям шведские власти: появление подлодки с вооружёнными моряками в мирном посёлке казалось чем-то из области фантастики. Когда выяснилось, что советская субмарина класса С-363, действительно, находится у берегов Торумшера, по тревоге были подняты все чиновники Швеции, включая премьер-министра Турбьёрна Фельдина.
Вопрос пришлось решать на самом высоком уровне: русские запросили разрешения на вход в шведские воды ещё нескольких своих кораблей, которые могли бы забрать застрявшую на шхерах субмарину. Однако министр иностранных дел и вице-премьер-министр Ула Улльстен решил, что даже одного иностранного судна Швеции более чем достаточно, и отказал. Несмотря на это, Советский союз отправил в Швецию буксир, а вдобавок два эскадренных миноносца и десяток небольших военных кораблей. Шведские военные в панике стянули к берегам Карлскруны все свои войска. Береговая охрана порта была подкреплена отрядом десантников - они собирались атаковать членов экипажа слезоточивым газом, а затем передать их шведской полиции. Но планам не суждено было сбыться: советское правительство сделало хитрый ход, пойдя на уступки и официально попросив прощения, а также позволив допросить капитана подлодки Гущина, правда только в присутствии советских дипломатов. Капитан, разумеется, стоял на том, что субмарина просто сбилась с курса.
Тогда шведы ещё не знали, что, если бы они попытались взять лодку штурмом, она была бы взорвана согласно приказу руководства. К счастью, катастрофы удалось избежать: 6 ноября С-363 благополучно отправилась домой, причём шведы даже помогли с её транспортировкой. Мир облегчённо выдохнул, а советский контр-адмирал Калинин на прощание сказал шведам по радиосвязи: "До встречи". Эта фраза и сегодня не даёт покоя шведским "охотникам за призраками".
Даже спустя 38 лет история с советской подлодкой продолжает напоминать шведам, насколько уязвимы их границы и как легко русские могут не только войти в шведские территориальные воды, но и выйти из них.

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