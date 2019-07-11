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"До удара - 4 минуты": Жириновский предупредил о главной опасности от НАТО
11 июля 2019, 14:09 • 75 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предупреждает, что НАТО планирует разместить новые ракеты у границ России. Время их подлёта к Москве - 4 минуты. "Поэтому мы должны включить в Стратегию нацбезопасности упреждающий удар", - уверен политик.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что НАТО все ближе подбирается к нашим границам.
Так, он отметил, что уже в новом году в Прибалтике, Польше и Румынии могут быть размещены баллистические ракеты. Причем он акцентировал внимание на том, что срок их подлета к российской столице - всего четыре минуты.
"Этого времени совершенно недостаточно для того, чтобы оценить траекторию и цель пуска - а сейчас это главное условие для ответного удара согласно Стратегии нацбезопасности России. То есть может статься так, что отвечать нечем уже будет, - пишет Жириновский в своем мессенджере. - Поэтому мы должны смело прописывать в нашей Стратегии национальной безопасности упреждающий удар".
В частности, он предлагает поставить в Калининграде свои самые мощные ракеты. А еще советует договориться с Сербией, пока там "остаются пророссийские власти и настроения", чтобы также разместить свои ракеты.
А вот убирать наши ракеты за Урал - стратегия крайне неверная, рассуждает он.
"Так же в 1941 году действовал Сталин и часть генералитета, - напоминает политик. - Они не верили, что Германия начнет войну, хотя разведка говорила об обратном".
Свой пост он заканчивает таким выводом: 22 июня для России не должно повториться никогда.
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