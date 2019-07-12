Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Черный нотариус" нарисовал подписи оппозиции в Москве (Руслан Осташк...
На Украине телеканал потребовал защиты от радикалов
Украинский доброволец получил 24 года тюрьмы за убийство итальянского репортера ...
Президент Грузии - автор фразы "Россия - враг и оккупант", надеется на...
Главная / Политика

"До слез. На разрыв": Телемост Россия-Украина показали на русском телевидении

12 июля 2019, 19:24  •  195 • Политика
Телемост Россия-Украина показали на русском телевидении - трансляция на России 1 уже прошла на Дальний Восток и продолжает "шагать" по регионам страны. "До слез. На разрыв", - прокомментировала событие Маргарита Симоньян.
Редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в личном телеграм-канале рассказала о том, как прошел телемост Россия - Украина. В ряде регионов России трансляция уже состоялась. В том числе, просмотр прошел на Дальнем Востоке и на Урале. По московскому времени телемост стартует в 18:00.
"Несмотря на дичайшие уголовные дела, упоротые обвинения в терроризме, госизмене и прочие кары прокурорские, обрушившиеся на несчастный украинский телеканал Newsone, телемост с Украиной все-таки победоносно прошел на России 1", - пишет Маргарита Симоньян, призывая обязательно смотреть мост.
Как пишет Симоньян, эмоции в эфире зашкаливали: "До слез. На разрыв. Так, как должно быть. Так, как надо было все эти 5 лет".
Более того, Маргарита Симоньян уверена, что именно так и должны были строиться беседы между русскими и украинцами все эти 30 лет.
"Всем, кто это организовал, моей родной Всероссийской Государственной Телерадиокомпании (как приятно это писать длинно и с больших букв) - респект и уважуха, - добавляет Симоньян. - Как говорит Тигран, низкий вам славянский поклон!"
С ощущениями редактора RT согласны и зрители, уже посмотревшие мост. Каждую секунду в YouTube комментарии оставляют и те, кто прямо сейчас смотрит программу:
"На Урале идет уже программа -трогает до слез. А Павел Павловичь еще тот анализ (вероятно, аналитик – ред.)", - пишет Нина Попова.
"Смотрю передачу (Башкирия). Блестящая идея и... отвратительный ведущий. Чьё решение доверить Малахову быть соведущим?" - добавляет зритель с ником A. Sh.
"Этим мостом они показывают, что простой народ братья и сёстры, а виноваты олигархи".
В той же дискуссии беседу продолжают и пользователи, где трансляция пока не доступна. Все они спрашивают, когда старт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



195
Источник
Похожие новости
12 июля 2019, 12:54
Силовики обыскали офис Зеленского в поисках военного компромата на Порошенко
12 июля 2019, 19:24
Как «кидала» Обама отомстил Путину за Крым
12 июля 2019, 16:09
Китай найдет свой Huawei у США после поставок оружия Тайваню
12 июля 2019, 16:09
Опять только на словах? В Германии заявили, что Украина не делала предложений по "Нормандскому формату"
12 июля 2019, 17:24
Источник: подозреваемый в госизмене Воробьев уволен из аппарата полпредства в УрФО
12 июля 2019, 09:39
Пушков обвинил Зеленского в поддержке радикалов
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 июля 2019, 03:09
Новый глава украинского Генштаба вздумал повторить керченскую провокацию: "Именн...
12 июля 2019, 06:24
"Кроме слова "Путин" сказать ничего не может": В России нашли раз...
12 июля 2019, 09:39
Над Зеленским сгущаются тучи: "Первым позвонить в Кремль патриот Украины не имее...
12 июля 2019, 14:09
Песков рассказал, с чего Путин начал первый телефонный разговор с Зеленским
12 июля 2019, 03:09
"Я - Донбасс. Я - дошёл": Автор победной надписи на Рейхстаге передал Путин...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2019, 07:39
"Всех обокрал!": В Закарпатье Порошенко прогнали с его собственного митинга под крики "ганьба"
07 июля 2019, 22:09
Контракт политического значения: зачем Украина начала импорт американской нефти
06 июля 2019, 00:54
"Выпил - на сцену не ходи": Порошенко не сдержался и обматерил со сцены Шария
08 июля 2019, 01:39
"Поставить крест и забыть": Россия помахала ручкой, в Грузии грязно выругались
09 июля 2019, 01:54
«Ты не сын Кавказа»: Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему Путина
07 июля 2019, 09:09
Тульский «Панцирь»: почему российский комплекс ПВО считается одним из лучших в мире
09 июля 2019, 06:54
Русский газ и пропаганда в свободный мир не пройдут! Кремлю поставят заслон
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.