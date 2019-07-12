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"До слез. На разрыв": Телемост Россия-Украина показали на русском телевидении
12 июля 2019, 19:24 • 195 • Политика
Телемост Россия-Украина показали на русском телевидении - трансляция на России 1 уже прошла на Дальний Восток и продолжает "шагать" по регионам страны. "До слез. На разрыв", - прокомментировала событие Маргарита Симоньян.
Редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в личном телеграм-канале рассказала о том, как прошел телемост Россия - Украина. В ряде регионов России трансляция уже состоялась. В том числе, просмотр прошел на Дальнем Востоке и на Урале. По московскому времени телемост стартует в 18:00.
"Несмотря на дичайшие уголовные дела, упоротые обвинения в терроризме, госизмене и прочие кары прокурорские, обрушившиеся на несчастный украинский телеканал Newsone, телемост с Украиной все-таки победоносно прошел на России 1", - пишет Маргарита Симоньян, призывая обязательно смотреть мост.
Как пишет Симоньян, эмоции в эфире зашкаливали: "До слез. На разрыв. Так, как должно быть. Так, как надо было все эти 5 лет".
Более того, Маргарита Симоньян уверена, что именно так и должны были строиться беседы между русскими и украинцами все эти 30 лет.
"Всем, кто это организовал, моей родной Всероссийской Государственной Телерадиокомпании (как приятно это писать длинно и с больших букв) - респект и уважуха, - добавляет Симоньян. - Как говорит Тигран, низкий вам славянский поклон!"
С ощущениями редактора RT согласны и зрители, уже посмотревшие мост. Каждую секунду в YouTube комментарии оставляют и те, кто прямо сейчас смотрит программу:
"На Урале идет уже программа -трогает до слез. А Павел Павловичь еще тот анализ (вероятно, аналитик – ред.)", - пишет Нина Попова.
"Смотрю передачу (Башкирия). Блестящая идея и... отвратительный ведущий. Чьё решение доверить Малахову быть соведущим?" - добавляет зритель с ником A. Sh.
"Этим мостом они показывают, что простой народ братья и сёстры, а виноваты олигархи".
В той же дискуссии беседу продолжают и пользователи, где трансляция пока не доступна. Все они спрашивают, когда старт.
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