"До сих пор не верит, что он президент": В Сети появились фото встречи Зеленского с принцем Уильямом

В рамках официального визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский был приглашён на традиционную для таких визитов встречу с представителями королевской семьи. Правда, Зеленского приветствовала не сама королева Елизавета II, а её внук, принц Уильям.

Встреча прошла в Тронном зале Букингемского дворца, на ней также присутствовали Елена Зеленская и Кейт Миддлтон. Британский МИД отметил, что эта встреча ещё больше укрепит исторические связи между Великобританией и Украиной.

Известно, что Зеленский также планирует пообщаться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойлом и потенциальными инвесторами. Украина надеется заключить с Британией соглашение о свободной торговле и стратегическом партнёрстве.



Фото: скриншот www.instagram.com/spletnik_ru/ Фото: скриншот www.instagram.com/spletnik_ru/

Между тем фотографии со встречи принца Уильяма и украинского президента насмешили пользователей Instagram. Фолловеры аккаунта Spletnik.ru, который также поделился кадрами с мероприятия, отметили, что Зеленский на фото выглядит вовсе не как лидер страны:

"У Зеленского всегда такое восторженно-искреннее лицо, как будто ему до сих пор не верится, что он президент. Вспоминая его встречу с Томом Крузом", "Приехал колхоз к Королям. Смех да и только".