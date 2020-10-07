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"До сих пор не верит, что он президент": В Сети появились фото встречи Зеленского с принцем Уильямом
07 октября 2020, 23:20 • 108 • Политика
Владимир Зеленский и его супруга встретились с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом в Букингемском дворце. В Сети уже появились первые фото со встречи, а шутники уже успели подколоть украинского лидера за восторженное выражение лица: "Как будто до сих пор не верит, что он президент".
В рамках официального визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский был приглашён на традиционную для таких визитов встречу с представителями королевской семьи. Правда, Зеленского приветствовала не сама королева Елизавета II, а её внук, принц Уильям.
Встреча прошла в Тронном зале Букингемского дворца, на ней также присутствовали Елена Зеленская и Кейт Миддлтон. Британский МИД отметил, что эта встреча ещё больше укрепит исторические связи между Великобританией и Украиной.
Известно, что Зеленский также планирует пообщаться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойлом и потенциальными инвесторами. Украина надеется заключить с Британией соглашение о свободной торговле и стратегическом партнёрстве.
Фото: скриншот www.instagram.com/spletnik_ru/
Между тем фотографии со встречи принца Уильяма и украинского президента насмешили пользователей Instagram. Фолловеры аккаунта Spletnik.ru, который также поделился кадрами с мероприятия, отметили, что Зеленский на фото выглядит вовсе не как лидер страны:
"У Зеленского всегда такое восторженно-искреннее лицо, как будто ему до сих пор не верится, что он президент. Вспоминая его встречу с Томом Крузом", "Приехал колхоз к Королям. Смех да и только".
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