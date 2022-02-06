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"До сих пор не присвоил": Лукашенко припомнил обещание Путина

06 февраля 2022, 23:30  •  171 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он рассчитывал получить звание полковника.
Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко припомнил обещание президента России Владимира Путина. По его словам, он рассчитывал получить звание полковника.
"Я подполковник по званию, я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую", - заявил Лукашенко, отвечая на вопрос телеведущего Владимира Соловьёва.
Президент Белоруссии указал, что Владимир Путин может ему предоставить звание полковника.
"Обещал мне полковника присвоить - до сих пор не присвоил", - заметил белорусский лидер.
Владимира Соловьёва позабавила находчивость Лукашенко, однако, указал он, появится диссонанс - президент независимой Белоруссии не может быть полковником в армии России.
На это глава республики без раздумий ответил: "Ну и что!"
Он пояснил, что служил в Советской армии, а значит, ему можно присвоить звание полковника Советской армии.
"Пообещал - делай!" - заявил Лукашенко в интервью.

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