"До промки шесть километров, брехло!": Украинцы разоблачили "перформанс" Зеленского в Донбассе

Украинцы, вероятно, бывавшие ранее в Донбассе, разоблачили "перформанс" президента Украины Владимира Зеленского. Под фото украинского президента раскрыли неудобную правду: "До промки ещё шесть километров, брехло!"

В своём аккаунте в Instagram Зеленский выложил фото из Авдеевки (подконтрольная ВСУ часть ДНР, город находится недалеко от Донецка) на фоне ржавых брусьев. Сам же президент для селфи надел чёрный спортивный костюм.

"Авдеевка. Промка. Брусья. Добрий ранок!" - подписал он фото.

Стоит отметить, что пост изначально оказался неудачным для Зеленского. Сначала его обвинили в использовании "враждебного" русского языка, потом прямо заявили, что выглядит он на этом фото как человек, изрядно перебравший спиртного накануне, а теперь же и вовсе раскрыли его геолокацию, и снова не в пользу комика-президента.

"Это не промка, а "Коксохим"! До промки ещё шесть километров! Брехло!" - сообщил в комментариях пользователь boss7779997.

Военкор из Донецка Алексей Акутин отметил, что, "судя по отзывам в Twitter, выходит, Зеленский на фронте не был, а устроил перформанс в 5-7 км западнее".

"Интересно, а что вы хотели от комедианта?" - поинтересовался он.