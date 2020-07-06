"До последнего патрона": Невероятная история американской пары

Автор:

Аля Самитова

Местный прокурор собирается предъявить обвинение адвокатам Марку и Патриции Макклоски из-за того, что они "встретили оружием" протестующих, "совершенно мирно" шествующих мимо их особняка, в который супруги вложили не только огромные средства, но и тридцать лет собственной жизни. Супруги были настроены более чем решительно, они показали, что своё имущество готовы защищать до последнего патрона.

Толпа активистов движения BLM двигалась к дому мэра города Лиды Крюсон, требуя её отставки. А по дороге "мирные протестующие", конечно, вели себя "очень пристойно", к примеру, сломали железные ворота дома, соседнего с супругами Макклоски. К тому же вход в район, где находится особняк пары, посторонним просто запрещён, о чём предупреждает табличка на въезде. Но разве это могло помешать протестующим?

"Они напугали нас до смерти"

Для Марка и Патриции их собственный дом – бесценное сокровище, поэтому они и были готовы защищать его "до последнего патрона". Оба были настроены очень решительно, а автомат AR-15 и пистолет в их руках несли такую явную угрозу, что протестующие не стали испытывать судьбу, вторгаясь на их территорию, а ограничились выкриками и угрозами в адрес Макклоски.

Инцидент попал на камеру, а после видеозапись ретвитнул в Twitter сам Дональд Трамп, супруги оказались в центре внимания Сети: большинство пользователей их поддержало, восхищаясь бесстрашием и решительностью пары. Конечно, нашлись и те, кто осудили Макклоски, заявив, что они "не имели права направлять оружие в сторону мирных демонстрантов". О том, насколько они были мирные, комментаторы умалчивали.

Зато о том, как всё происходило, рассказал сам Марк Макклоски в интервью местному телеканалу KMOV4:

Толпа разбила старинные кованые ворота (квартала) Портленд-плейс и понеслась к моему дому, где моя семья в этот момент ужинала во дворе. Они напугали нас до смерти. Я боялся, что нас убьют в течение нескольких секунд, наш дом сожгут, наших домашних животных убьют. Мы были одни перед лицом разъярённой толпы.

И ведь Марку и Патриции было что защищать. Дом, в котором они живут, Макклоски восстановили практически из ничего. Особняк в стиле Ренессанса был построен в XIX веке дочерью основателя одной из известнейших в США пивоваренных компаний Bud Адольфуса Буша Анной. К работе были привлечены лучшие архитекторы.

Местный прокурор собирается предъявить обвинение адвокатам Марку и Патриции Макклоски из-за того, что они "встретили оружием" протестующих. Скриншот: Twitter/@ABC

В особняке, каждый зал которого был копией какого-нибудь известного итальянского палаццо, был даже органный зал. Однако вся эта красота к 1988 году, когда Макклоски купили дом, пришла в полное запустение: дорогой итальянский мрамор, резные деревянные панели и португальский паркет оказались закрашенными несколькими слоями масляной краски, изысканная мебель продана на аукционах, а орган испорчен.

На восстановление особняка потребовалось три десятилетия. Многое удалось воссоздать в первоначальном виде благодаря фотографиям, которыми поделились наследники первой владелицы дома Анны Буш. Мебель пришлось искать по антикварным магазинам. И это их детище, этот плод многолетнего труда супругов Макклоски оказался под угрозой: беснующиеся активисты BLM вполне могли ворваться в особняк и устроить разгром, что уже происходило в других американских городах.

"Мы должны защитить право на мирный протест"

Согласно американским законам, Марк и Патриция имели полное право встать на защиту своего дома, это им разрешает Castle Doctrine. Тем не менее окружной прокурор Сент-Луиса Кимберли Гарднер собирается выдвинуть обвинение против супругов, заявив, что они "угрожали толпе". Прокурор заявила о своей "встревоженности" тем, что супруги посмели "встретить протестующих оружием". При этом единственными, кто подал заявление против супругов, оказались полицейские. Со стороны протестующих, которым Макклоски якобы угрожали, жалоб не поступало. Но это не останавливает прокурора Сент-Луиса:

"Мы должны защитить право на мирный протест, и любая попытка охладить его путём запугивания или угрозы применения смертоносной силы будет недопустима. Мы не потерпим применения силы против тех, кто осуществляет, согласно Первой поправке, своё право на мирный протест, и будем использовать всю силу закона штата Миссури, чтобы привлечь этих людей к ответственности",

– заявила в видеообращении Гарднер.

Адвокат Марка и Патриции Макклоски, со своей стороны, настаивает на том, что действия супругов по защите принадлежащей им собственности были абсолютно законными, а за оружие они схватились только после того как в их адрес прозвучали угрозы со стороны толпы. Никакой "агрессии на почве расовой ненависти" супруги не проявляли. К тому же заводилами в толпе протестующих были белые, а не афроамериканцы.

До чего дойдут ещё американские власти в порыве своей политкорректности, испытывая "бесконечную вину" перед чёрным населением Америки? С момента смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда по Соединённым Штатам прокатилась волна массовых протестов, сопровождаемых поджогами и грабежами. Пострадали даже улицы Нью-Йорка, где тоже были разграблены дорогие магазины. Жители страны уже вставали на защиту своих магазинов с оружием в руках. И вот теперь выясняется, что даже это право у них собираются отобрать.

Мир действительно перевернулся: о равенстве речь просто не идёт, "замаливая старые грехи", белые американцы готовы вставать на колени и целовать ноги своим чернокожим землякам, а их жизни внезапно словно "перестали иметь значение". Происходящее всё больше напоминает эпидемию толерантного безумия, которое почему-то называется демократией.