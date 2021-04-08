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"До наступления остаются считаные дни": Леонков назвал явный признак готовящейся войны в Донбассе

08 апреля 2021, 23:10  •  39 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков назвал явный признак готовящейся войны в Донбассе. Он обратил внимание, что украинцы глушат связь с беспилотниками ОБСЕ. "До наступления остаются считаные дни", - полагает специалист.
Так Леонков прокомментировал информацию о том, что украинские войска создают в Донбассе сильные радиоэлектронные помехи, которые не позволяют беспилотникам ОБСЕ даже взлететь. Военный эксперт полагает, что используемые ВСУ комплексы РЭБ - это тот самый груз, который самолёты НАТО доставили на Украину.
Поэтому активная работа комплексов РЭБ в Донбассе - это разведпризнак того, что до наступления остаются считаные дни. Возможно, я ошибаюсь, - пишет он в Telegram.
Скриншот: Telegram/Мадуро-не дура
Леонков напомнил, что точно так же действовали американцы перед тем, как начать операцию "Буря в пустыне". Они подняли в воздух 18 самолётов радиоэлектронного подавления EF-111A Raven, которые постоянно глушили радиосвязь и радары армии Ирака. В результате Багдад не знал, что натовские силы стягиваются к стране для нанесения удара. Это обеспечило США фактор внезапности, когда они атаковали Ирак с суши и авианосцев, а также осуществили фланговый манёвр через пустыню.

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