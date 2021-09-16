"До начала голосования остаётся день": В штабе по наблюдению за выборами отчитались о готовности

Штаб по наблюдению за выборами готов к трёхдневному голосованию в Москве.

В штабе по наблюдению за выборами в Госдуму и Мосгордуму сообщили о готовности. За чистотой выборов проследят наблюдатели, юристы и айтишники.

Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году состоялось в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр".

Отсюда будет вестись контроль за процедурой голосования, как очного, так и онлайн. Напомним, что в столице с 17 по 19 сентября избиратели, зарегистрировавшиеся на онлайн-голосовании, смогут поучаствовать в выборах дистанционно.

В штабе наблюдателей указали, что все структурные подразделения готовы к работе.

Завтра, 17 сентября, в Экспоцентре начнёт работу видеоцентр, куда будет поступать сигнал с каждого участка в Москве, кол-центр, группа разбора и группы мобильного реагирования.

Отметим, что на этих выборах в помощь наблюдателям впервые будет задействовано приложение "Мобильный наблюдатель".

Общественники подчеркнули, что их задачей является контроль проведения голосования и обеспечение открытых и легитимных выборов.

Напомним, что в онлайн-голосовании в Москве зарегистрировались более двух миллионов избирателей. А в списки избирателей на 3638 участках Москвы внесено порядка 7,587 млн человек.

Выборы в Государственную думу, Московскую городскую думу и муниципальный совет района Щукино пройдут в столице 17 - 19 сентября.