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"До начала голосования остаётся день": В штабе по наблюдению за выборами отчитались о готовности
16 сентября 2021, 19:45 • 70 • Политика
Штаб по наблюдению за выборами готов к трёхдневному голосованию в Москве.
В штабе по наблюдению за выборами в Госдуму и Мосгордуму сообщили о готовности. За чистотой выборов проследят наблюдатели, юристы и айтишники.
Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году состоялось в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр".
Отсюда будет вестись контроль за процедурой голосования, как очного, так и онлайн. Напомним, что в столице с 17 по 19 сентября избиратели, зарегистрировавшиеся на онлайн-голосовании, смогут поучаствовать в выборах дистанционно.
В штабе наблюдателей указали, что все структурные подразделения готовы к работе.
Завтра, 17 сентября, в Экспоцентре начнёт работу видеоцентр, куда будет поступать сигнал с каждого участка в Москве, кол-центр, группа разбора и группы мобильного реагирования.
Отметим, что на этих выборах в помощь наблюдателям впервые будет задействовано приложение "Мобильный наблюдатель".
Общественники подчеркнули, что их задачей является контроль проведения голосования и обеспечение открытых и легитимных выборов.
Напомним, что в онлайн-голосовании в Москве зарегистрировались более двух миллионов избирателей. А в списки избирателей на 3638 участках Москвы внесено порядка 7,587 млн человек.
Выборы в Государственную думу, Московскую городскую думу и муниципальный совет района Щукино пройдут в столице 17 - 19 сентября.
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