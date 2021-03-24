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"До личной встречи": Евросоюз перенёс стратегическую дискуссию по России
24 марта 2021, 09:10 • 147 • Политика
Председатель Евросовета Шарль Мишель считает, что отношения с Россией могут подождать до следующего саммита Евросоюза, а пока европейские страны волнуют более насущные вопросы - например, третья волна коронавируса.
Вопрос об отношениях с Россией может быть отложен до следующей личной встречи глав государств Европейского союза, пока же главным вопросом на видеоконференции, которая пройдёт с 25 по 26 марта, станет обсуждение третьей волны коронавируса. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.
Мишель уверен, что в свете новой пандемии, которая уже охватила часть европейских стран, достаточно будет пока провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, где можно будет договориться о личной встрече и о месте её проведения. Он напомнил, что следующая встреча глав ЕС пройдёт в июне этого года, передаёт ТАСС.
По словам Мишеля, на этой встрече также планировалось поговорить об отношениях с Турцией, но этот вопрос также будет рассмотрен на следующем саммите.
"Пока ЕС не может принять каких-либо конкретных мер по обоим вопросам", - подытожил Мишель.
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