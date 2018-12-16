"До конца стоять за независимость": Лукашенко провел секретное совещание

Совещание с высшим руководством страны провел президент Белоруссии Лукашенко. Посвящено оно было "российскому давлению". "Было большое совещание у президента. [На нем говорилось]​ до конца стоять за независимость", - сказал изданию "Наша Нива" источник.

Недавнему громкому заявлению президента Белоруссии о том, что Москва пытается инкорпорировать республику в Россию, как выяснилось, предшествовало закрытое секретное совещание, которое Лукашенко провел с высшим руководством страны.

Об этом пишет издание "Наша Нива", ссылаясь на два источника. Главной темой заседания стали меры, которые надо выработать в "условиях давления с российской стороны".

"Было большое совещание у президента. [На нем говорилось]​ до конца стоять за независимость. Все поддержали это", - рассказал собеседник издания.

Помимо этого, сотрудникам госструктур Белоруссии было дано задание "пристально следить за информационным полем". Некоторые участники совещания заявляли, что на российский налоговый маневр надо ответить реформами, а не совещаниями.

Об этом сообщает РБК.