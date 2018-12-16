Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В УПЦ МП отказываются признавать созданную на «объединительном соборе» церковь
СМИ: «Рома» может подписать полузащитника сборной Украины Малиновского
Что ждёт «захваченное государство» Молдову в феврале?
Политолог о выборах в Приморье: "Организаторы и кандидаты обеспечили образцово-п...
Главная / В мире

"До конца стоять за независимость": Лукашенко провел секретное совещание

16 декабря 2018, 17:24  •  233 • В мире
Совещание с высшим руководством страны провел президент Белоруссии Лукашенко. Посвящено оно было "российскому давлению". "Было большое совещание у президента. [На нем говорилось]​ до конца стоять за независимость", - сказал изданию "Наша Нива" источник.
Недавнему громкому заявлению президента Белоруссии о том, что Москва пытается инкорпорировать республику в Россию, как выяснилось, предшествовало закрытое секретное совещание, которое Лукашенко провел с высшим руководством страны.
Об этом пишет издание "Наша Нива", ссылаясь на два источника. Главной темой заседания стали меры, которые надо выработать в "условиях давления с российской стороны".
"Было большое совещание у президента. [На нем говорилось]​ до конца стоять за независимость. Все поддержали это", - рассказал собеседник издания.
Помимо этого, сотрудникам госструктур Белоруссии было дано задание "пристально следить за информационным полем". Некоторые участники совещания заявляли, что на российский налоговый маневр надо ответить реформами, а не совещаниями.
Об этом сообщает РБК.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

233
Источник
Похожие новости
16 декабря 2018, 17:24
"До конца стоять за независимость": Лукашенко провел секретное совещание
16 декабря 2018, 17:24
"Ностальгия по кружку при дворце пионеров": В соцсетях оценили новый "велосипед" Нацгвардии Украины
16 декабря 2018, 17:24
Подопытные пехотинцы: В США проводили испытания атомных бомб на собственных военных

16 декабря 2018, 17:09
«Пытаются запутать собственных граждан»: как Integrity Initiative борется с «российским влиянием» в Европе
15 декабря 2018, 15:24
Продавцы возвели баррикады, а "желтые жилеты" продолжили разгром Парижа - онлайн
16 декабря 2018, 17:24
"Нет ракет, способных поразить цель на море": Разработчик раскрыл миф о "боеспособности" бронекатеров Украины
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
13 декабря 2018, 03:09
Киевляне - журналисту «КП»: Это вы в Москве войны не хотите, а мы в ней живем
12 декабря 2018, 22:24
Жена Чубайса снимет сериал в защиту «святых 90-х» (Руслан Осташко)
10 декабря 2018, 07:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 09.12.18
15 декабря 2018, 18:39
Правда о выдворении Елены Бойко (Руслан Осташко)
15 декабря 2018, 02:24
"Что-то знают, жучары": Предупреждение посольства США на Украине вызвало беспокойство в Сети
11 декабря 2018, 04:09
Украина вступит в ЕС. Но только состав будет иной: В Сети появился анекдот дня
12 декабря 2018, 01:09
Незалежная «в положении»: пустые поезда, злые таксисты и Порошенко со всех экранов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.