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"До конца стоять за независимость": Лукашенко провел секретное совещание
16 декабря 2018, 17:24 • 233 • В мире
Совещание с высшим руководством страны провел президент Белоруссии Лукашенко. Посвящено оно было "российскому давлению". "Было большое совещание у президента. [На нем говорилось] до конца стоять за независимость", - сказал изданию "Наша Нива" источник.
Недавнему громкому заявлению президента Белоруссии о том, что Москва пытается инкорпорировать республику в Россию, как выяснилось, предшествовало закрытое секретное совещание, которое Лукашенко провел с высшим руководством страны.
Об этом пишет издание "Наша Нива", ссылаясь на два источника. Главной темой заседания стали меры, которые надо выработать в "условиях давления с российской стороны".
"Было большое совещание у президента. [На нем говорилось] до конца стоять за независимость. Все поддержали это", - рассказал собеседник издания.
Помимо этого, сотрудникам госструктур Белоруссии было дано задание "пристально следить за информационным полем". Некоторые участники совещания заявляли, что на российский налоговый маневр надо ответить реформами, а не совещаниями.
Об этом сообщает РБК.
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