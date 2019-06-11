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"До конца года точно": Киев ждет решения Гааги по очередному иску к Москве, теперь о полезных ископаемых

11 июня 2019, 22:24  •  45 • Политика
Киев ждет решения по своему очередному иску, поданному против Москвы в Гаагский суд. На сей раз речь идет о полезных ископаемых и других ресурсах, потерянных Украиной вместе с Крымом. "До конца года точно", - ждут оперативного рассмотрения истцы.
О том, то третейский суд в Гааге должен в течение полугода вынести решение по упомянутому иску, сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль. Иск был подан еще в 2016 году.
Киев требует от Гааги подтвердить права в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, плюс обязать Россию выплатить Киеву компенсацию. По мнению истца, были нарушены его права на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма.
"Решение трибунала ожидается в течение шести месяцев, до конца этого года точно получим", - приводит прогноз Зеркаль РИА Новости.
В прошлом году Москва в свою очередь возразила на иск – российская сторона указала, что арбитраж не обладает необходимой для подобного разбирательства юрисдикцией. По сути, Украина требует рассмотреть вопрос суверенитета Крыма, а не конвенцию по морскому праву, на которую ссылается в иске.

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