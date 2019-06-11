"До конца года точно": Киев ждет решения Гааги по очередному иску к Москве, теперь о полезных ископаемых

О том, то третейский суд в Гааге должен в течение полугода вынести решение по упомянутому иску, сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль. Иск был подан еще в 2016 году.

Киев требует от Гааги подтвердить права в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, плюс обязать Россию выплатить Киеву компенсацию. По мнению истца, были нарушены его права на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма.

"Решение трибунала ожидается в течение шести месяцев, до конца этого года точно получим", - приводит прогноз Зеркаль РИА Новости.

В прошлом году Москва в свою очередь возразила на иск – российская сторона указала, что арбитраж не обладает необходимой для подобного разбирательства юрисдикцией. По сути, Украина требует рассмотреть вопрос суверенитета Крыма, а не конвенцию по морскому праву, на которую ссылается в иске.