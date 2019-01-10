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"До каких пор шизофреники будут вами управлять?": Слова депутата, предложившей бить за русский язык, вызвали раскол на Украине

10 января 2019, 22:24  •  184 • В мире
Экс-нардеп Ирина Фарион, и раньше не раз отличавшаяся неадекватными высказываниями, разразилась очередными русофобским перлом, предложив "бить по лицу" русскоговорящих украинцев. Ее заявление прокомментировал бывший депутат Рады Алексей Журавко. "До каких пор шизофреники будут вами управлять?", - возмущенно спросил он
Украинский политик Ирина Фарион, ранее представлявшая в Верховной раде партию "Свобода"*, своими русофобскими и националистическими высказываниями известна давно. И вот новый скандальный перл. Теперь Фарион, о которой давно говорят, что она "больна на всю голову", призвала бить украинцев туфлями по лицу за использование русского языка. Заявление прозвучало во время интервью политика изданию "Золочев.НЕТ".
На высказывание националистки отреагировал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, который прокомментировал ее заявление на своей странице в Facebook. По мнению политика, высказывание Фарион - это очередная мерзость", хотя ничего нового в этом нет - дама всегда демонстрируют весьма странное поведение, это особенно ярко проявляется, когда речь заходит об русскоязычных гражданах Украины.
"Идиотка Фарион разразилась очередной мерзостью и призвала бить тех, кому безразлично, на каком языке говорить – украинском или русском. Эта особь добавила, что всем тем, кого не устраивает статус украинского языка, следует покинуть страну. Украинцы, до каких пор вы будете разрешать этим шизофреникам и параноикам вами управлять?! Ведь их место не у власти, а в психиатрической больнице!", - написал Алексей Журавко.
Отметим, что в ходе интервью, в котором Фарион отметилась очередным русофобским заявлением, за спиной женщины висел портрет лидера Организации украинских националистов (ОУН-УПА)* Степана Бендеры. Фарион отметила, что его день рождения для неё является "святым праздником".
Напомним, что ОУН-УПА* активно сотрудничала с нацистами в годы Великой Отечественной войны, а её бойцы принимали участие в геноциде еврейского и польского населения, а также вели бои против Красной Армии.
* Экстремистская организация, зарещенная в России решением Верховного суда

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