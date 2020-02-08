"До глубины седых времён": Путин и Лукашенко рассказали о личной беседе

Ожидая прибытия российской делегации - самолёт из-за непогоды был вынужден совершить посадку в Минеральных Водах, президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, в узком составе успели обсудить исторические и политические вопросы.

Лукашенко отметил, что они "действительно о многом поговорили".

"Дошли до глубины седых времён нашей совместной жизни в одном государстве", - сказал он.

Лукашенко добавил, что темы обсуждения касались также и "многих наших соседей, стран бывшего Советского Союза".

Дойдя до современности, они решили продолжить разговор "уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс".

В свою очередь Владимир Путин также отметил, что с Лукашенко они беседовали "почти час или полтора", "затронули много вопросов, которые представляют взаимный интерес".

Путин добавил, что далее можно продолжить в более широком составе, а потом подождать коллег и перейти ко второму раунду.