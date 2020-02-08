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"До глубины седых времён": Путин и Лукашенко рассказали о личной беседе

08 февраля 2020, 02:24  •  56 • Политика
Пока президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, ожидают прибытия самолёта с российской делегацией, в узком составе они успели обсудить исторические и политические вопросы. "До глубины седых времён", - поделился Лукашенко подробностями личной беседы с Путиным.
Ожидая прибытия российской делегации - самолёт из-за непогоды был вынужден совершить посадку в Минеральных Водах, президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, в узком составе успели обсудить исторические и политические вопросы.
Лукашенко отметил, что они "действительно о многом поговорили".
"Дошли до глубины седых времён нашей совместной жизни в одном государстве", - сказал он.
Лукашенко добавил, что темы обсуждения касались также и "многих наших соседей, стран бывшего Советского Союза".
Дойдя до современности, они решили продолжить разговор "уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс".
В свою очередь Владимир Путин также отметил, что с Лукашенко они беседовали "почти час или полтора", "затронули много вопросов, которые представляют взаимный интерес".
Путин добавил, что далее можно продолжить в более широком составе, а потом подождать коллег и перейти ко второму раунду.

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