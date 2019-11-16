"До чего Путин страну довёл": США заплатили России почти 4 млрд долларов за полёты в космос

Россия получила от США 3,9 миллиарда долларов за доставку на Международную космическую станцию (МКС) американских космонавтов. Об этом говорится в опубликованном 14 ноября отчёте NASA.

"На июль 2019 года NASA приобрело 70 мест в «Союзах» стоимостью $3,9 млрд для доставки американских и партнёрских астронавтов на станцию и обратно на Землю", - гласит сообщение.

При этом отмечается, что с весны 2020 года США придётся сократить число своих астронавтов на МКС с трёх до одного. Это связано с тем, что компании Boeing и SpaceX так и не создали частные космические корабли для отправки людей на орбиту, а российские космические корабли "Союз" летают на МКС не так часто.

"До чего Путин страну довёл", - иронизирует по этому поводу tg-канал "Савиничи". "Почему молчит ИЛОН МАСК?" - смеётся @cheese260880 в Twitter.

Напомним, что США планировали отказаться от российских "Союзов" с 2020 года. Однако ни Boeing, ни SpaceX так и не успели создать к этому времени надёжно работающий космический корабль для доставки людей на орбиту. В этой связи NASA было вынуждено обратиться в "Роскосмос" за местами для американских астронавтов в "Союзах".