"До чего Путин довёл Европу": в Италии протестуют предприниматели

В Риме прошла акции протеста - бизнесмены, владельцы заведений общепита и магазинов недовольны ограничительными антикоронавирусными мерами, которые ранее приняло правительство.

Массовая демонстрация прошла в Италии, в Риме. Предприниматели и бизнесмены вышли на улицы с требованием отменить ограничительные меры.

"Мы предприниматели, а не преступники!" - скандировали они. Большая часть заведений общественного питания на Апеннинах закрыта до конца апреля, также закрыты многие магазины.

Акция переросла в беспорядки, колонна демонстрантов пыталась прорвать полицейский кордон, после чего в них полетели бутылки.

Силовикам удалось взять ситуацию в свои руки, задержаны несколько протестующих.

Пользователи соцсетей довольно саркастично прокомментировали беспорядки: "До чего Путин довёл Европу. Вчерашняя массовая демонстрация в Риме против карантинных мер, предприниматели в очередной раз намекают, что им нужны деньги, чтобы жить. А чтобы были деньги, нужно открывать барбершопы, коворкинги и тик-ток хаусы".