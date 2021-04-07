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"До чего Путин довёл Европу": в Италии протестуют предприниматели

07 апреля 2021, 13:15  •  285 • В мире
В Риме прошла акции протеста - бизнесмены, владельцы заведений общепита и магазинов недовольны ограничительными антикоронавирусными мерами, которые ранее приняло правительство.
Массовая демонстрация прошла в Италии, в Риме. Предприниматели и бизнесмены вышли на улицы с требованием отменить ограничительные меры.
"Мы предприниматели, а не преступники!" - скандировали они. Большая часть заведений общественного питания на Апеннинах закрыта до конца апреля, также закрыты многие магазины.
Акция переросла в беспорядки, колонна демонстрантов пыталась прорвать полицейский кордон, после чего в них полетели бутылки.
Силовикам удалось взять ситуацию в свои руки, задержаны несколько протестующих.
Пользователи соцсетей довольно саркастично прокомментировали беспорядки: "До чего Путин довёл Европу. Вчерашняя массовая демонстрация в Риме против карантинных мер, предприниматели в очередной раз намекают, что им нужны деньги, чтобы жить. А чтобы были деньги, нужно открывать барбершопы, коворкинги и тик-ток хаусы".

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