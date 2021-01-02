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"До чего Путин Америку довёл": Чета Байденов оконфузилась в прямом эфире

02 января 2021, 13:40  •  230 • Политика
Джо и Джилл Байден оконфузились в прямом эфире, попытавшись взорвать хлопушку с конфетти. Супруга избранного президента США так сильно выкрутила её, что сломала совсем. "До чего Путин Америку довёл!" - шутливо отреагировала на конфуз четы Байденов журналистка Юлия Витязева.
В прямом эфире новогодней передачи Rockin Eve супруга избранного президента США Джо Байдена Джилл попыталась было взорвать хлопушку с конфетти. Но не тут-то было. Новогодний атрибут не поддавался. Джо попытался помочь супруге, но было уже поздно: хлопушка развалилась в руках его жены напополам. Так что вместо фееричного завершения выступления чета Байденов оконфузилась не только на всю Америку, но и на весь мир, поскольку видео быстро разлетелось по соцсетям.
"До чего Путин Америку довёл! Даже хлопушки у них бракованные!" - отшутилась в Twitter журналистка Юлия Витязева.
До чего Путин Америку довёл! Даже хлопушки у них бракованные! https://t.co/fRBlVCrpSx
— Юлия Витязева (@Vityzeva) January 1, 2021
"Старик Байден со своей женой Джилл провалили очередное дело. На этот раз сладкая парочка не смогла встретить Новый год, как задумывалось, и не смогла справиться с хлопушкой - ни хлопка, ни огня, ни грохота", - прокомментировал конфуз Байденов @Lev_Nik_Myshkin.
"Дедушка играет с судьбой: то ногу сломал, то хлопушка бракованная. Ему везёт, как утопленнику. Когда у них там инаугурация? Как бы с похоронами не совпала, йошкин кіт", - отреагировал на видео @bazillio4.
"Хлопушки в Америке - такие же, как их демократия, впрочем, как и выборная система", - высказался @larchendim.
Были и те, кто обратил внимание на то, куда Джилл Байден случайно направила хлопушку. Сработай она, как надо, у Джо Байдена могло бы быть одной травмой больше.
"Но если бы хлопушка сработала, она бы угодила прямо в лицо дедульке…" - пишет @olechka_olunya.

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