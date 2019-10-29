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"До чего довёл Путин Калифорнию": Режим ЧС объявлен по всей Калифорнии из-за лесных пожаров

29 октября 2019, 03:24  •  78 • Политика
В США объявили режим ЧС сразу во всём штате Калифорния, который охвачен сильными лесными пожарами. "Ага, до чего же довёл Путин Калифорнию", - подшучивают в соцсетях над молчанием "либеральных" СМИ.
В США во всём штате Калифорния объявлен режим ЧС из-за сильных пожаров. Российские пользователи соцсети задались вопросом, где возгласы либералов о том, что Дональд Трамп довёл страну до ручки и теперь сжигает леса.
Речь идёт об одном из самых богатых американских штатов, который, тем не менее, постоянно страдает от сильных лесных пожаров, ежегодно уничтожающих дорогие виллы и загородные дома миллиардеров и звёзд шоу-бизнеса. В понедельник 28 октября там возник новый лесной пожар прямо рядом с Центром Гетти - музейным комплексом в пригороде Лос-Анджелеса. Власти были вынуждены объявить дополнительную эвакуацию.
"Ага, до чего же довёл Путин Калифорнию... А если серьёзно, где вой и стоны либшизы, что режим Трампа довёл страну до ручки и сжигает леса Калифорнщины?" - иронизирует в Twitter "Уругвайская разведка" @Ur_razvedka.
"О хозяевах либо хорошо, либо ничего", - поясняет в комментариях @bakkab2.
"Куда смотрят единоамерикосы? Распил бабла! Скрывают незаконные застройки!" - шутит один из пользователей.
"Мексиканцы вывезли весь лес и теперь заметают следы", - добавляет Сергей Субботин @SubSergey.
Напомним, что в минувшие выходные часть жителей Калифорнии остались без электричества, так как провода пришлось обесточить из-за пожаров во избежание ещё большего материального ущерба.
Фото: скриншот Twitter/@Ur_razvedka

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