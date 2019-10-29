"До чего довёл Путин Калифорнию": Режим ЧС объявлен по всей Калифорнии из-за лесных пожаров

В США во всём штате Калифорния объявлен режим ЧС из-за сильных пожаров. Российские пользователи соцсети задались вопросом, где возгласы либералов о том, что Дональд Трамп довёл страну до ручки и теперь сжигает леса.

Речь идёт об одном из самых богатых американских штатов, который, тем не менее, постоянно страдает от сильных лесных пожаров, ежегодно уничтожающих дорогие виллы и загородные дома миллиардеров и звёзд шоу-бизнеса. В понедельник 28 октября там возник новый лесной пожар прямо рядом с Центром Гетти - музейным комплексом в пригороде Лос-Анджелеса. Власти были вынуждены объявить дополнительную эвакуацию.

"Ага, до чего же довёл Путин Калифорнию... А если серьёзно, где вой и стоны либшизы, что режим Трампа довёл страну до ручки и сжигает леса Калифорнщины?" - иронизирует в Twitter "Уругвайская разведка" @Ur_razvedka. "О хозяевах либо хорошо, либо ничего", - поясняет в комментариях @bakkab2. "Куда смотрят единоамерикосы? Распил бабла! Скрывают незаконные застройки!" - шутит один из пользователей. "Мексиканцы вывезли весь лес и теперь заметают следы", - добавляет Сергей Субботин @SubSergey.

Напомним, что в минувшие выходные часть жителей Калифорнии остались без электричества, так как провода пришлось обесточить из-за пожаров во избежание ещё большего материального ущерба.

Фото: скриншот Twitter/@Ur_razvedka