"До 500 долларов США": Языковой инспектор Украины озвучила штраф за русскую речь

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Татьяна Монахова заявила, что использующих русский язык депутатов и чиновников будут штрафовать. Сумма штрафа будет достигать 500 долларов.

Речь идёт о дискриминационном языковом законе, который был принят при президенте Украины Петре Порошенко. Он запрещает политикам и госслужащим, включая учителей и врачей, использовать любой язык, кроме украинского. Также предусмотрена ответственность за использование не украинского языка в общественных местах.

"Максимум сегодня - это 11600 гривен (492 доллара)", - назвала языковой инспектор размер штрафа за использование русского языка.

Стоит отметить, что часть нынешних украинских политиков и чиновников не владеет украинским языком и может общаться только на русском. В их число входит глава МВД Украины Арсен Аваков, который за почти пять лет работы в правительстве так и не удосужился выучить украинский.