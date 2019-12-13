|
"До 500 долларов США": Языковой инспектор Украины озвучила штраф за русскую речь
13 декабря 2019, 11:39 • 70 • Политика
На Украине планируют штрафовать депутатов и чиновников за русский язык. Названа сумма штрафа - до 500 долларов США.
Уполномоченный по защите государственного языка Украины Татьяна Монахова заявила, что использующих русский язык депутатов и чиновников будут штрафовать. Сумма штрафа будет достигать 500 долларов.
Речь идёт о дискриминационном языковом законе, который был принят при президенте Украины Петре Порошенко. Он запрещает политикам и госслужащим, включая учителей и врачей, использовать любой язык, кроме украинского. Также предусмотрена ответственность за использование не украинского языка в общественных местах.
Стоит отметить, что часть нынешних украинских политиков и чиновников не владеет украинским языком и может общаться только на русском. В их число входит глава МВД Украины Арсен Аваков, который за почти пять лет работы в правительстве так и не удосужился выучить украинский.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 декабря 2019, 05:39
|
12 декабря 2019, 12:54
|
11 декабря 2019, 14:09
|
11 декабря 2019, 23:54
|
11 декабря 2019, 01:09
|
10 декабря 2019, 07:28
|
11 декабря 2019, 01:09