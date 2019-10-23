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"Дни открытых дверей", опасения подтвердились: Из сирийских тюрем сбежали полтысячи человек
23 октября 2019, 20:39 • 12 • В мире
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Сирии был период, когда охрану с части лагерей беженцев сняли, в результате чего, по оценкам российской стороны, сбежало до 500 человек, в том числе террористы. При этом ранее эксперты высказывали озабоченность, что из-за турецкой операции "Источник мира" курды не захотят охранять тюрьмы с радикалами.
За двое суток из неохраняемых лагерей в Сирии сбежало порядка 500 человек, в том числе и боевики. Об этом рассказал на пресс-конференции в Сочи министр обороны Сергей Шойгу.
По его словам, охрана с лагерей была снята, чем и воспользовались беглецы. Впоследствии контроль был восстановлен.
При этом, указал Шойгу, нельзя однозначно утверждать, что все сбежавшие были террористами. Однако, указал он, российская сторона настойчиво требует, чтобы охрана тюрем для террористов и лагерей беженцев в Заевфратье была сохранена.
Отметим, что ранее опасения по поводу "дней открытых дверей" - снятия охраны с сирийских лагерей и тюрем высказывал публицист Борис Рожин. Ещё в начале кампании турок на севере САР он отмечал, что курды, поняв предательство США, попросту не станут оставаться на месте и бросят охрану.
Уже тогда, через сутки после наступления турецкой армии на территории САР, стало известно, что курды сняли охрану с лагерей, где содержались в заключении боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой в России запрещена) и члены их семей.
При этом, несмотря на объявленный вывод американских войск из САР, даже президент США Дональд Трамп взывал и к Турции, и к курдам с просьбой не допустить побега террористов из заключения.
Напомним, что во вторник, 22 октября, президенты России и Турции согласовали меморандум о действиях в САР. По итогу встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что турецкая военная операция прекращается, далее всё будет зависеть от отвода курдских сил.
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