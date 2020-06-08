"Дна нет!" Военкор Блохин показал чудеса земли Сирийской

Очередной целью военкора Олега Блохина стала древняя сирийская крепость Калаат Шамамис. Журналист совершил восхождение на почти неприступную гору, где расположена цитадель, и поделился с подписчиками впечатляющими фото и видео. Особенно восхитила Блохина странная яма невероятной глубины.

По фото, которые Блохин опубликовал в "Телеграм", сложно сказать, какой глубины отверстие в земле, обнаруженное русским журналистом. Но сам Блохин уверяет: яма чуть ли не бездонная. "Мы туда кидали камни, пытались измерить - дна нет!" - изумляется Блохин.

Корреспондент признался, что в следующий раз хочет приехать в Калаат Шамамис со специальной "снарягой": "В это "горло" я бы с удовольствием спустился. Уж больно любопытно глянуть, что там внутри".



Фото: https://t.me/Oleg_Blokhin Фото: https://t.me/Oleg_Blokhin



Фото: https://t.me/Oleg_Blokhin Фото: https://t.me/Oleg_Blokhin



Фото: https://t.me/Oleg_Blokhin Фото: https://t.me/Oleg_Blokhin

Сама крепость по площади совсем небольшая, показывает военкор, но явно много что скрыто в грунте, на огромной глубине. Причём похоже, что никто - даже из местных жителей - понятия не имеет, что там. Блохин так впечатлился живописной цитаделью, что опубликовал десятки фотографий и видео этого удивительного места, подписав очередной репортаж фразой: "Не обеднела Земля Сирийская на чудеса и продолжает нас радовать ими".

Справка Царьграда: О крепости Калаат Шамамис, расположенной в 20 км от Хамы, известно очень мало. Есть версия, что она построена на вершине потухшего вулкана, вернее в самом его кратере. Предполагается, что она существовала ещё при династии Самсигерем, подарившей миру трёх римских императоров - Каракаллу, Гелиогабала и Александра Севера.

Репортажи военкора Олега Блохина открывают миру "неизвестную Сирию" - её богатейшую древнюю историю, красоту и разнообразие природы. Так, в прошлый раз неутомимый журналист показал нам крепость Калаат Борзей, также известную как Калаат Бейт Рабби. Местные жители называют её Мёрза.

Она считается одной из самых неприступных крепостей страны - к ней не ведёт ни одна дорога. Туристам приходится прокладывать себе путь на вершину горы самостоятельно, пешком.