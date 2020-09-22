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"Дмитрий Сергеевич, сигнал принят": Песков и Захарова заочно обменялись "удовольствием" по Госдепу

22 сентября 2020, 16:40  •  62 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление главы Госдепа США по Навальному, оставив это "удовольствие" коллеге из МИД Марии Захаровой. Та тут же заочно приняла подачу из Кремля: "Дмитрий Сергеевич, сигнал принят".
Ранее в интервью немецкому изданию Bild госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Америка работает над созданием коалиции против завершения строительства газопровода "Северный поток - 2". При этом глава Госдепа даже позволил себе призвать власти Германии "прийти к такому же мнению" из-за истории с "отравлением" российского оппозиционера Алексея Навального.
Журналисты попросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прокомментировать заявление Помпео. Однако тот не стал этого делать, передав "удовольствие" своей коллеге из МИД РФ Марии Захаровой.
"Удовольствие комментировать заявления Госсекретаря США оставлю своей коллеге Маше", - отреагировал на просьбу журналистов представитель Кремля.
В то же время Песков напомнил о том, что "санкционная зависимость США хорошо известна всем странам мира", и добавил, что "вряд ли кто-то такую деятельность одобряет".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова приняла эстафетную палочку из Кремля на своей странице в соцсети Facebook.
"Дмитрий Сергеевич, сигнал принят, - отреагировала на слова Пескова Захарова. - Завтра на брифинге всё будет. Не без удовольствия".

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