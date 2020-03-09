"Дмитрий Анатольевич, вы там как?": Шутка о Медведеве определила дебют крымской команды КВН

В приветствии крымской команды КВН "Полуостров", представляющей Крымский федеральный университет (КФУ), прозвучали сразу две политические шутки. Первая была адресована бывшему премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Во второй речь шла о президенте России Владимире Путине. Анонсировали шутки в 1/8 Высшей лиги - в третьей игре нового сезона.

Кстати, команда впервые участвует в Высшей лиге КВН, впрочем, некоторые из игроков уже примелькались.

Итак, Медведеву досталась короткая реплика капитана: "Друзья, у нас, крымчан, есть свой календарь, и сейчас идёт шестой год Крыма нашей эры. Как вы знаете, именно в Крыму Дмитрий Медведев сказал свою крылатую фразу "Денег нет, но вы держитесь". Мы-то держимся, Дмитрий Анатольевич, вы там как?"

Шутка о крылатой фразе "зашла". А после обыграли и номер с Владимиром Путиным, проверяющим лично Крымский мост. Президент в пародии "взвесил" выделенный по сметам цемент, затем пересчитал сваи, а после замерил длину Крымского моста. Не обманули ли подрядчики?

В следующих репризах традиционно состоялось общение с жюри, а после перешли к очередным испытаниям в рамках других конкурсов. Полная версия встречи высшей лиги доступна на официальном канале КВН в YouTube.