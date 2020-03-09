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"Дмитрий Анатольевич, вы там как?": Шутка о Медведеве определила дебют крымской команды КВН

09 марта 2020, 18:35  •  28 • Политика
Крымская команда КВН "Полуостров" впервые выступила в Высшей лиге КВН. И дебют определила шутка о Медведеве. "Дмитрий Анатольевич, вы там как?" - спросили со сцены крымчане на правах тех, кто первым услышал известную крылатую фразу экс-премьера.
В приветствии крымской команды КВН "Полуостров", представляющей Крымский федеральный университет (КФУ), прозвучали сразу две политические шутки. Первая была адресована бывшему премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Во второй речь шла о президенте России Владимире Путине. Анонсировали шутки в 1/8 Высшей лиги - в третьей игре нового сезона.
Кстати, команда впервые участвует в Высшей лиге КВН, впрочем, некоторые из игроков уже примелькались.
Итак, Медведеву досталась короткая реплика капитана: "Друзья, у нас, крымчан, есть свой календарь, и сейчас идёт шестой год Крыма нашей эры. Как вы знаете, именно в Крыму Дмитрий Медведев сказал свою крылатую фразу "Денег нет, но вы держитесь". Мы-то держимся, Дмитрий Анатольевич, вы там как?"
Шутка о крылатой фразе "зашла". А после обыграли и номер с Владимиром Путиным, проверяющим лично Крымский мост. Президент в пародии "взвесил" выделенный по сметам цемент, затем пересчитал сваи, а после замерил длину Крымского моста. Не обманули ли подрядчики?
В следующих репризах традиционно состоялось общение с жюри, а после перешли к очередным испытаниям в рамках других конкурсов. Полная версия встречи высшей лиги доступна на официальном канале КВН в YouTube.

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