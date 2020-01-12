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"Для Запада всё выглядит так": Что ждёт Россию после отказа платить Украине за Крым?

12 января 2020, 03:24  •  45 • Политика
Суд в Швейцарии присудил компенсацию в размере более чем 80 млн долларов 12 украинским компаниям, признав их пострадавшими в результате присоединения Крыма к России. Выплатить эту сумму обязана Москва. Эксперты полагают, что после отказа исполнить решение суда Россию ждут новые санкции.
Федеральный суд Швейцарии постановил взыскать с России 82 млн долларов в пользу 12 украинских компаний, которые признаны пострадавшими в результате присоединения Крыма. Доводы российских адвокатов при вынесении решения роли не сыграли, однако Москва не согласна с такой позицией.

Новые санкции?

Впрочем, официально Россия пока не озвучила отказ от выплаты компенсации. Тем не менее адвокат по международным вопросам Антон Аранибар считает, что Москва откажется выплачивать эту сумму.
"Скорее всего, Москва платить компенсации Украине не будет, потому что это решение будет противоречить нормам российского законодательства. Само решение основано на неприятии большинством европейских стран факта добровольного вхождения Крыма в состав России", - прокомментировал юрист ситуацию в разговоре с URA.ru.
По его словам, такая позиция Кремля может обернуться новыми санкциями со стороны европейских государств.
"Ведь для Запада всё выглядит так: Россия не платит, хотя суд постановил выплатить", - говорит Аранибар, добавляя, что, по мнению ЕС, Москва нарушает нормы международного права, за что против неё и можно ввести очередные санкции.

Пусть платит Путин

Ранее публицист Алексей Мельников высказался по поводу решения Федерального суда Швейцарии.
Он заявил, что эти деньги должны быть изъяты не из бюджета, а из карманов тех, кто лично присоединял Крым. Мельников уточнил, что заплатить эту сумму должны те, кто принимал решение о вводе войск, проводил "референдум" и голосовал за "присоединение".
"По крайней мере, это президент Путин, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации. То, что они причастны, известно документально. Раз так - пусть платят", - говорит Мельников, добавив, что можно оформить долг в рассрочку.
В комментариях к посту многие не согласились с мнением публициста, ответив ему довольно жёстко.
"Может, пусть вначале заплатят России те, кто отдал русский Крым с советским Севастополем? И в 1950-х, и в "святые 1990-е", - выдвинул встречное предложение andycomm.
"Не понимаешь или не хочешь понять, что народ Крыма все годы был за возвращение в Россию и только силовые действия Киева жёстко пресекали это стремление", - пишет permskii.
"А может, законодательство прописать, что за всех должно платить "Яблоко" и все те, кто против присоединения Крыма к России?" - предложил unprejudiced.

Решение Швейцарии

Ранее Федеральный суд Швейцарии обязал Россию выплатить Украине 82 миллиона долларов из-за Крыма. Иск к России подали сразу 12 украинских фирм, потребовав компенсацию за потерю имущества после того, как в 2014 году Крым вошёл в состав России.
Крым вошёл в состав РФ весной 2014 года в результате референдума. Европейский страны результаты референдума не признали.

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