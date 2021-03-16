"Для Украины будет трагический конец": Китай может ударить по самому больному месту Киева

Китай может ударить по самому больному месту Киева. Для Украины экономическая война с КНР будет иметь трагический конец, уверен эксперт.

Такое мнение во вторник высказал политолог и экономист Александр Дудчак, комментируя попытку СНБО отобрать у китайцев компанию "Мотор Сич". По его словам, как минимум Украина потеряет приток инвестиций со стороны Китая и навсегда испортит себе деловую репутацию.

Для Украины будет трагический конец этой истории. Кроме того, что страна потеряет значительные инвестиции и окончательно испортит репутацию, но и заявит о себе, как о ненадёжном партнёре, - пояснил Дудчак Nation News.

Кроме того, китайские власти могут пойти ещё дальше - признать Крым российским и направить туда инвестиции, которые ранее предназначались Украине. Это будет удар по самому уязвимому месту Киева, который никак не может смириться с потерей полуострова, полагает экономист.

Как сообщает украинское издание "Страна.ua", Крым уже посетила бизнес-делегация из Китая, которая начала изучать инвестиционный климат региона. Примечательно, что китайские инвесторы впервые проявили интерес к полуострову с 2014 года - и именно после заявления СНБО.

Напомним, что ранее СНБО Украины заявило о намерении национализировать предприятие "Мотор Сич", которое производит авиационные двигатели, несмотря на то, что среди акционеров есть китайские инвесторы.