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"Для Украины будет трагический конец": Китай может ударить по самому больному месту Киева

16 марта 2021, 16:55  •  303 • Политика
Китай может ударить по самому больному месту Киева. Для Украины экономическая война с КНР будет иметь трагический конец, уверен эксперт.
Такое мнение во вторник высказал политолог и экономист Александр Дудчак, комментируя попытку СНБО отобрать у китайцев компанию "Мотор Сич". По его словам, как минимум Украина потеряет приток инвестиций со стороны Китая и навсегда испортит себе деловую репутацию.
Для Украины будет трагический конец этой истории. Кроме того, что страна потеряет значительные инвестиции и окончательно испортит репутацию, но и заявит о себе, как о ненадёжном партнёре, - пояснил Дудчак Nation News.
Кроме того, китайские власти могут пойти ещё дальше - признать Крым российским и направить туда инвестиции, которые ранее предназначались Украине. Это будет удар по самому уязвимому месту Киева, который никак не может смириться с потерей полуострова, полагает экономист.
Как сообщает украинское издание "Страна.ua", Крым уже посетила бизнес-делегация из Китая, которая начала изучать инвестиционный климат региона. Примечательно, что китайские инвесторы впервые проявили интерес к полуострову с 2014 года - и именно после заявления СНБО.
Напомним, что ранее СНБО Украины заявило о намерении национализировать предприятие "Мотор Сич", которое производит авиационные двигатели, несмотря на то, что среди акционеров есть китайские инвесторы.

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