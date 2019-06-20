"Для тебя только тюрьма": В Сети осадили Порошенко, назвавшего свою партию "политическим спецназом"

Все началось с того, что Порошенко в своем аккаунте взялся хвалиться достижениями, якобы достигнутыми за время своего правления. При этом он предпочел не приводить каких-либо конкретных фактов, а обрисовывать изменения в различных сферах.

"Мы вместе за 5 лет заложили фундамент украинской государственности — армию, язык, веру", - высокопарно писал Порошенко. Затем он посетовал, мол, попытки отмены закона о государственном языке это попытки развалить "фундамент государственности".

При этом он заявил, мол, слышит грохот бульдозера-разрушителя этого фундамента. "Европейская солидарность" — политический спецназ, который способен защитить наше государство!" — добавил бывший украинский лидер.

"Для тебя только тюрьма", - написал один из комментариев. Остальные пользователи также не постеснялись в выражениях.

"Подожди не спеши так, порох! Ты сам армию разворовывал 5 лет и все об этом знают, а теперь спасать её собрался?";

"Человеку, который грабил армию, в последнюю очередь стоит что-то об армии говорить. Заткнись и бесславно вали";

"Дядя, а где ты был 5 лет?", - цитирует отзывы под постом издание "Русская весна".