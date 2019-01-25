"Для Сороса Пекин - главный враг его философии глобализма": Эксперт - о причинах ненависти миллиардера к Китаю

Выступление Джорджа Сороса на экономическом форуме в Давосе было полно критики в адрес Китая, который он уже откровенно называет "врагом открытого общества". Причину такого отношения миллиардера к этой стране объяснил в беседе с Царьградом директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. "Китайцы своим единством целей противоречат догмам "открытого общества". Для Сороса Пекин - главный враг его философии глобализма", - считает он.

Откровенная критика в адрес Китая, прозвучавшая в выступлении Джорджа Сороса на Всемирном экономическом форуме в Давосе, переходит все границы. Миллиардер без стеснения назвал эту страну "врагом открытого общества". О том, почему Китай вызывает такое отношение у известного глобалиста, Царьграду рассказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

По его мнению, едва ли можно говорить о каком-то противостоянии между Соросом и Китаем - величины это просто несопоставимые. Миллиардер - не официальное лицо, не госчиновник, он выступает исключительно как частное лицо и как пропагандист теории "открытого общества", которое было даже создано не им самим, а Карлом Поппером.

"Другое дело, что Сорос - это идеолог определённого подхода - глобалистского, атомарного, который доминирует в настоящее время. Он популяризатор некой философии расчеловечивания, в соответствии с которой существуют только объекты, а человек есть только часть объектного мира. Эта философия лежит и в основе такого явления, как искусственный интеллект", - отметил Коровин.

Китайцы же своим масштабом, единством целей, однопартийной системой противоречат этой философии "открытого общества". Точно так же ей противоречит и Дональд Трамп, против которого также выступает Сорос: для него враждебно всё, что противоречит проповедуемым им идеям. Так что основания ненавидеть Китай у него философские.

Кстати, в этот список попадает всё "неглобалистское", в том числе и Россия. Всё, что представляет собой народы, их традиции, а не некое "автомарное открытое гражданское общество". Сюда же можно отнести консерватизм, противопоставляемый раскрепощению и расчеловечиванию.

"Всё, что относится к коллективной идентичности, что является субъективным и цельным - всё это является врагом глобализации, а значит, и самого Сороса. Поэтому и неудивительно, что в этот список попал и Китай", - считает эксперт.

По сути, Сорос, который верит в идею "открытого общества", помечает "врагов", с которыми глобалисты и ведут борьбу. Это и народы, и государства. Сюда же, во "враги", записан и американский консерватизм, с которым борются глобалисты. И европейские народы, которые глобалисты стараются перемешать в плавильном котле Единой Европы.

Цель глобалистов - раздробить, размыть, разрушить субъект ради абсолютизации объекта. А уж Сорос определяет поле битвы, "врагов", с которыми надо бороться.

"Китай уязвим. И до определённого момента он сам был глобалистским проектом и одним из спонсоров глобализации. И таким он будет и в будущем, если изменится мировоззрение китайских элит. А за это как раз и отвечает Сорос - насаждать и продвигать эти идеи "открытого общества", - заключил Валерий Коровин.