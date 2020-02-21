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"Для сдерживания России": Турция попросила у США ЗРК Patriot - Bloomberg

21 февраля 2020, 09:24  •  69 • В мире
Турция попросила у США ЗРК Patriot "для сдерживания" России в Идлибе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Анкаре.
Стало известно о том, что турецкая сторона обратилась за помощью к Соединённым Штатам. Так, Анкара хочет купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.
"Такой запрос поступил для сдерживания России в Идлибе", - передаёт агентство Bloomberg. Впрочем, оно не раскрывает свои источники и не приводит подробности. Примечательно то, что официальных запросов со стороны Анкары по поводу приобретения ЗРК у США не было, передаёт Nation News.

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