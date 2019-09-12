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"Для сдерживания агрессии": США намерены продать Польше истребители F-35 на миллиарды долларов
12 сентября 2019, 06:54 • 69 • Политика
В США объявили о намерении обеспечить Польшу своими истребителями F-35 – сумма сделки исчисляется миллиардами рублей. Предлагая заменить своими военными самолетами состоящие сейчас на вооружение польской армии Су-22 и Миг-29, в Америке довольно своеобразно обрисовали цель сделки: "Для сдерживания агрессии в регионе".
В США одобрили план по продаже Польше сразу 32 новейших моделей военных самолетов F-35. Предварительная сумма сделки составляет 6,5 млрд долларов, сообщает издание Defense News. Отмечается, что в процессе согласования цифры могут меняться.
Сделку одобрили в Госдепе США, а обнародовало информацию о продаже военной техники Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны в структуре Пентагона. При этом, добавляет издание, эти планы также должны пройти согласование с американским Конгрессом, которые вполне может опротестовать сделку.
В Пентагоне тем временем заявили, что продажа американских истребителей "обеспечит Польшу надежным оборонительным потенциалом для сдерживания агрессии в регионе". При этом в ведомстве не уточнили, о какой именно агрессии идет речь. Предполагается, что новой техникой в Варшаве намерены заменить Миг-29 и Су-22 советского производства, которые сейчас стоят на вооружении польской армии.
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