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"Для Путина нет "красных линий": "Отравление" Навального назвали "пощёчиной"
03 сентября 2020, 14:20 • 109 • Политика
Экс-президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал заявление о якобы "отравлении" Алексея Навального ядом из группы "Новичок" и назвал это "пощёчиной апологетам пересмотра отношений Запада с Россией". "Это доказательство того, что для Путина нет никаких "красных линий", - пишет бывший украинский лидер.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко не утерпел и тоже высказался у себя на странице в Twitter по поводу "отравления" Алексея Навального ядом из той же группы, что и пресловутый "Новичок". Выдал на-гора разу серию твитов.
Без резких выпадов и дерзких заявлений в адрес президента России Владимира Путина, как всегда, не обошлось. В частности, Порошенко назвал происходящее с блогером "циничным покушением".
"Это доказательство того, что для Путина нет никаких "красных линий", никаких моральных предохранителей, - пишет бывший украинский лидер, бросаясь голословными обвинениями в адрес Кремля. - Ради сохранения власти и продвижения своих неоимперских амбиций российские власти готовы убивать любого, кто представляет угрозу путинскому авторитарному режиму".
Само "отравление" оппозиционера Порошенко расценил, как "пощёчину апологетам пересмотра отношений Запада с Россией".
Резюмируя серию твитов о Навальном, Порошенко понадеялся на то, что санкции против Кремля будут усилены.
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