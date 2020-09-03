"Для Путина нет "красных линий": "Отравление" Навального назвали "пощёчиной"

Экс-президент Украины Пётр Порошенко не утерпел и тоже высказался у себя на странице в Twitter по поводу "отравления" Алексея Навального ядом из той же группы, что и пресловутый "Новичок". Выдал на-гора разу серию твитов.

Без резких выпадов и дерзких заявлений в адрес президента России Владимира Путина, как всегда, не обошлось. В частности, Порошенко назвал происходящее с блогером "циничным покушением".

"Это доказательство того, что для Путина нет никаких "красных линий", никаких моральных предохранителей, - пишет бывший украинский лидер, бросаясь голословными обвинениями в адрес Кремля. - Ради сохранения власти и продвижения своих неоимперских амбиций российские власти готовы убивать любого, кто представляет угрозу путинскому авторитарному режиму".

Само "отравление" оппозиционера Порошенко расценил, как "пощёчину апологетам пересмотра отношений Запада с Россией".

Резюмируя серию твитов о Навальном, Порошенко понадеялся на то, что санкции против Кремля будут усилены.