"Для Путина коридор прокладываете?": Поляки набросились с претензиями на своих военных

Польский депутат Беата Мачеевска потребовала от Минобороны страны обоснование для проекта канала через Балтийскую косу. По её словам, пользы полякам канал не принесёт, а вот Россия им может воспользоваться.

Она заметила, что канал "фактически представляет собой создание судового хода, дающего россиянам доступ к водам польской части Калининградского залива". Но в Минобороны с ней не согласились. Как заявил заместитель главы оборонного ведомства Войчех Скуркевич, высказанные политиком оценки весьма субъективны. Напротив, уверяют в военном ведомстве, канал можно будет использовать в качестве альтернативного маршрута снабжения, он даст свободный доступ к водам Калининградского залива в первую очередь польским кораблям.

В Сети скептично отнеслись к объяснениям собственного Минобороны, сообщает ИноСМИ.

"Значит, для Путина коридор прокладываете?" - отмечает hipo krater.

"Укрепится безопасность, конечно. В эпоху, когда есть гиперзвуковые ракеты, которые могут долететь из Калининградской области до Варшавы минуты за четыре, канал имеет колоссальное значение. Уже даже не буду добавлять, что никакой серьёзный корабль там не пройдёт", - отмечает wooki74.

"Ну, разумеется, каждая дыра в заборе только ещё больше отпугивает злоумышленников. Неужели вы этого не понимаете?! Люди, кто ему продал этот наполнитель, который находится у него в голове между ушами?" - негодует jew_jitsu.