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"Для придания себе репутационной важности": Эксперт о словах экс-главы СВР о потере документов о принадлежности Крыма

25 декабря 2018, 03:09  •  49 • В мире
Слова экс-руководителя СВР Украины Николая Маломужа, сетовавшего, что из-за отмены договора о дружбе с Россией в Киеве не останется документов, подтверждающих "украинскую принадлежность Крыма", прокомментировал политолог Александр Асафов: "Они это делают для придания себе репутационной важности", - считает он
24 декабря экс-глава СВР Украины Николай Маломуж предрёк утрату Киевом документов об "украинском Крыме" из-за отмены положений договора о дружбе с Россией, в котором якобы "чётко закреплен статус границ обоих государств".
Это заявление прокомментировал российский политолог Андрей Асафов, который уверен в том, что все бывшие украинские чиновники своими высказываниями, отличающимися от позиции официального Киева, просто хотят набрать очки популярности.
"Они это делают для придания себе репутационной важности. Подобные стенания не имеют ни содержания, ни смысла, кроме личного пиара господина Маломужа", — приводит слова эксперта "РИА Новости".
Напомним, Петр Порошенко подписал в декабря закон, прекращающий действия договора о дружбе между Россией и Украиной. По мнению Маломужа, этим законом Киев фактически сам уничтожил "все свидетельства, что Киев был украинской территорией", а ранее закрепленное договором определение границ между странами "теперь не имеет юридического статуса".

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