Националистка Маруся Зверобой считает, что нынешний глава Украины Владимир Зеленский должен заключить соглашение со своим предшественником Петром Порошенко - и тогда "победа" над Россией станет возможной. Заявление экс-боевик сделала в эфире OBOZ TV.

Она подчеркнула, что Зеленскому стоит прислушаться к мнению Порошенко, поскольку сейчас власть совершает такие же ошибки, как и команда бывшего президента.

При этом Зверобой полагает, что Порошенко смог повести более убедительную политику на международной арене, в то время как Зеленский уничтожает достигнутые "успехи".

"Сила Зеленского сейчас валит всю дипломатическую работу, это просто катастрофа", - подчеркнула она, добавив, что, только если Киев вступит в НАТО, у Украины появится шанс стать независимым от Москвы государством.

Ранее Зверобой предложила способ убийства Зеленского. Это произошло после публикации видео, на котором президент Украины спорит с одним из радикалов.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина вступит в НАТО, не уточняя сроков. Он подчеркнул, что для этого предстоит пройти "большую дистанцию". При этом Столтенберг отметил, что для полноценного членства необходимо "подумать, что организация может сделать совместно с этой страной".