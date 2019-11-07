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"Для победы над Россией": Обсуждавшая убийство Зеленского националистка дала ему совет
07 ноября 2019, 14:09 • 304 • Политика
Экс-боевик Маруся Зверобой, придерживающаяся националистических взглядов, посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому наладить контакт со своим предшественником Петром Порошенко, чтобы "победить Россию". По ее словам, Зеленский, способ убийства которого она предложила ранее, повторяет ошибки предыдущей власти.
Националистка Маруся Зверобой считает, что нынешний глава Украины Владимир Зеленский должен заключить соглашение со своим предшественником Петром Порошенко - и тогда "победа" над Россией станет возможной. Заявление экс-боевик сделала в эфире OBOZ TV.
Она подчеркнула, что Зеленскому стоит прислушаться к мнению Порошенко, поскольку сейчас власть совершает такие же ошибки, как и команда бывшего президента.
При этом Зверобой полагает, что Порошенко смог повести более убедительную политику на международной арене, в то время как Зеленский уничтожает достигнутые "успехи".
"Сила Зеленского сейчас валит всю дипломатическую работу, это просто катастрофа", - подчеркнула она, добавив, что, только если Киев вступит в НАТО, у Украины появится шанс стать независимым от Москвы государством.
Ранее Зверобой предложила способ убийства Зеленского. Это произошло после публикации видео, на котором президент Украины спорит с одним из радикалов.
Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина вступит в НАТО, не уточняя сроков. Он подчеркнул, что для этого предстоит пройти "большую дистанцию". При этом Столтенберг отметил, что для полноценного членства необходимо "подумать, что организация может сделать совместно с этой страной".
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