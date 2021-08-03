"Для общего блага": Американский вице-адмирал оценил русских военных

Командующий Вторым флотом Военно-морских сил США, в зону ответственности которого входит северная часть Атлантического океана, вице-адмирал Эндрю Льюис оценил русских военных. Он отметил, что сотрудничество между Штатами и Россией нужно "для общего блага".

"Думаю, что у нас адекватное сотрудничество, но есть области, где мы можем сотрудничать, чтобы более уважительно (относиться друг к другу), ну и для общего блага", - произнёс Льюис в беседе с "РИА Новости".

Он объяснил, что этими областями сотрудничества могут быть рыболовство, разведка ценных металлов, нефти и газа. Возможно, что взаимодействие коснётся сфер безопасности на море и спасательных операций.

Вице-адмирал заявил, что считает профессиональным подходом понимание и реализацию общих стандартов поведения. Такой опыт у американских военных был около двух лет назад в Балтийском море. Тогда ВМС США действовали рядом с русскими силами и не возникало никаких проблем.

"Всё было очень профессионально, никаких вопросов. Это первостепенная и самая важная вещь", - подчеркнул Льюис.