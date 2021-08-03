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"Для общего блага": Американский вице-адмирал оценил русских военных

03 августа 2021, 03:05  •  78 • Политика
Командующий Вторым флотом Военно-морских сил США, в зону ответственности которого входит северная часть Атлантического океана, вице-адмирал Эндрю Льюис оценил русских военных. Он отметил, что сотрудничество между Штатами и Россией нужно "для общего блага".
"Думаю, что у нас адекватное сотрудничество, но есть области, где мы можем сотрудничать, чтобы более уважительно (относиться друг к другу), ну и для общего блага", - произнёс Льюис в беседе с "РИА Новости".
Он объяснил, что этими областями сотрудничества могут быть рыболовство, разведка ценных металлов, нефти и газа. Возможно, что взаимодействие коснётся сфер безопасности на море и спасательных операций.
Вице-адмирал заявил, что считает профессиональным подходом понимание и реализацию общих стандартов поведения. Такой опыт у американских военных был около двух лет назад в Балтийском море. Тогда ВМС США действовали рядом с русскими силами и не возникало никаких проблем.
"Всё было очень профессионально, никаких вопросов. Это первостепенная и самая важная вещь", - подчеркнул Льюис.

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