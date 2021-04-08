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"Для них это не вакцина, а "гибридное оружие Кремля": От Словакии потребовали вернуть "Спутник V"

08 апреля 2021, 23:10  •  35 • Политика
РФПИ попросил Словакию вернуть партию вакцины "Спутник V". "В словацких политических элитах есть две группы - одна за применение "Спутника", так как думает о людях, а вторая - против применения вакцины, так как повторяет нарратив о том, что это не вакцина, а "гибридное оружие Кремля", - комментирует "Голос Мордора".
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил правительство Словакии вернуть партию вакцины "Спутник V", чтобы использовать её в других странах. Страну обвинили в акте саботажа.
Скандал разгорелся в связи с тем, что власти Словакии заявили, будто Россия предоставила им "не ту" вакцину "Спутник V", о которой писали в журнале "Ланцет". Поводом для таких громких обвинений стало то, что якобы стране не предоставили всей необходимой документации по препарату. При этом предоставленную Россией вакцину проверили в лаборатории и данные проверки не дали оснований для сомнений в её качестве.
Вакцина выполнила тесты на стерильность, апирогенность, рН, ясность, цвет, аномальную токсичность, специфическую активность, отсутствие видимых механических примесей, извлекаемый объём, определение концентрации белка, внешний вид,
- пишет Telegram-канал "Голос Мордора".
Разразившийся скандал связывают с борьбой в политических элитах Словакии. Потому что спор вокруг вакцины носит не научный и не медицинский, а чисто политический характер.
В словацких политических элитах есть две группы - одна за применение "Спутника", так как думает о людях, а вторая - против применения вакцины, так как повторяет нарратив о том, что это не вакцина, а "гибридное оружие Кремля",
- отмечает "Голос Мордора".
В связи со скандалом РФПИ отправил письмо 6 апреля 2021 года с просьбой вернуть вакцину из-за многократных нарушений контракта, таким образом, она может быть использована в других странах. Также РФПИ потребовал от правительства Словакии отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования.

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