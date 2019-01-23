"Для них это экономически тяжело": Эксперт оценил потерю российских взносов для работы ПАСЕ

Из-за отказа России платить членский взнос в ПАСЕ Ассамблея вынуждена будет пересмотреть свою доходную часть и отказаться от ряда проектов, отметил эксперт Александр Гусев, подчеркнув, что "для них это экономически тяжело".

Директор Института стратегического планирования Александр Гусев прокомментировал заявление генсека ПАСЕ Турбьерна Ягланда о том, что лишение России права голоса в Ассамблее привело к кризису в Совете Европы. В беседе с корреспондентом Nation News Гусев отметил, что из-за решения России не отправлять свою делегацию в ПАСЕ и не вносить членские взносы Ассамблея вынуждена будет пересмотреть свою доходную часть, поскольку деньги России были для нее существенны.

"Для них это экономически тяжело", - отметил эксперт, подчеркнув, что Европа не из тех, кто разбрасывается деньгами, поэтому ей придется отказаться от ряда своих проектов.

Кроме того, собеседник Nation News обратил внимание на то, что помимо экономической составляющей, не менее важна и политическая, поскольку ответ "нет" с российской стороны ставит под сомнение некоторые европейские проекты, связанные, прежде всего, с продвижением так называемых "европейских ценностей".

Помимо ПАСЕ в Совете Европы есть еще и Европейский суд и Совет министров, в работе которых Россия продолжает принимать участие, напомнил Гусев. "Я полагаю, что это временная мера, и я думаю, что ситуация в ПАСЕ изменится", - подытожил эксперт, выразив уверенность, что уже в скором времени "России предоставят возможность говорить".