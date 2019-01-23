Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия и Путин глазами японцев
Адвокат: Уилан при задержании имел содержащие гостайну сведения
Пушков рассекретил "план Тимошенко" по захвату Крыма с помощью Трампа
ПАСЕ старается вернуть Россию в качестве финансового донора — эксперт
Главная / Политика

"Для них это экономически тяжело": Эксперт оценил потерю российских взносов для работы ПАСЕ

23 января 2019, 13:54  •  188 • Политика
Из-за отказа России платить членский взнос в ПАСЕ Ассамблея вынуждена будет пересмотреть свою доходную часть и отказаться от ряда проектов, отметил эксперт Александр Гусев, подчеркнув, что "для них это экономически тяжело".
Директор Института стратегического планирования Александр Гусев прокомментировал заявление генсека ПАСЕ Турбьерна Ягланда о том, что лишение России права голоса в Ассамблее привело к кризису в Совете Европы. В беседе с корреспондентом Nation News Гусев отметил, что из-за решения России не отправлять свою делегацию в ПАСЕ и не вносить членские взносы Ассамблея вынуждена будет пересмотреть свою доходную часть, поскольку деньги России были для нее существенны.
"Для них это экономически тяжело", - отметил эксперт, подчеркнув, что Европа не из тех, кто разбрасывается деньгами, поэтому ей придется отказаться от ряда своих проектов.
Кроме того, собеседник Nation News обратил внимание на то, что помимо экономической составляющей, не менее важна и политическая, поскольку ответ "нет" с российской стороны ставит под сомнение некоторые европейские проекты, связанные, прежде всего, с продвижением так называемых "европейских ценностей".
Помимо ПАСЕ в Совете Европы есть еще и Европейский суд и Совет министров, в работе которых Россия продолжает принимать участие, напомнил Гусев. "Я полагаю, что это временная мера, и я думаю, что ситуация в ПАСЕ изменится", - подытожил эксперт, выразив уверенность, что уже в скором времени "России предоставят возможность говорить".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

188
Источник
Похожие новости
23 января 2019, 12:24
«Должна поддержать общественность»: Без согласия населения Путин Курилы не отдаст
23 января 2019, 12:24
Трамп заочно проиграл демократам выборы: Американцы не хотят голосовать за него - опрос
23 января 2019, 12:24
Помпео опроверг "обреченность" отношений США и России на холодную войну
Загрузка...
23 января 2019, 12:24
Путин и Эрдоган решат судьбу Сирии без Трампа
23 января 2019, 12:24
В Японии приготовились к долгим переговорам с Россией по мирному договору
22 января 2019, 17:39
Абэ собрался "как следует подискутировать" с Путиным в Кремле на тему Курил
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
23 января 2019, 00:09
«Пытался прорваться в кабину пилотов»: что известно об инциденте на борту самолёта Су...
23 января 2019, 13:54
Пушков рассекретил "план Тимошенко" по захвату Крыма с помощью Трампа
23 января 2019, 00:10
«Голос амбиций»: что может стоять за подписанием нового соглашения о франко-германско...
23 января 2019, 00:09
«Залить пожар»: почему Эммануэль Макрон связал движение «жёлтых жилетов» с брекситом
23 января 2019, 13:54
Турция уведомила Украину о визите консулов в Крым
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 января 2019, 03:54
"Двенадцатикратный рост стоимости": МВФ заставит украинцев платить по 12 гривен за кубометр газа
19 января 2019, 19:39
Вопросы получили ответы: Гаспарян о депортации Бойко на Украину
22 января 2019, 21:39
Бомбардировщик погубили снежный заряд и горбатая взлетка
21 января 2019, 08:24
″Любят рабство, хотят царя″: Экс-президент Украины унизил русских в прямом эфире
20 января 2019, 02:09
"Достоинство победило разум": Дудчак об Украине, закупающей российскую нефть у Белоруссии
16 января 2019, 16:24
"Она готова умереть": скандалистку Елену Бойко выгнали из России
18 января 2019, 17:24
«Двух лётчиков спасли»: что известно об аварии Су-34 на Дальнем Востоке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.