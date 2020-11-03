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"Для него это уже была не жизнь": Вдова Шона Коннери о последних днях мужа

03 ноября 2020, 09:45  •  109 • В мире
Вдова актёра Шона Коннери Мишелин Роквебрун рассказала о последних днях мужа. По её словам, для него "это была уже не жизнь", но он ушёл спокойно, как всегда хотел.
По словам марокканско-французской художницы Мишелин Роквебрун, последнее время её муж Шон Коннери страдал деменцией, что омрачало его состояние, поскольку он не всегда даже мог связно говорить.
"Для него это уже была не жизнь", - заявила вдова в разговоре с Daily Mail.
Роквебрун добавила, что была рядом с супругом, когда он тихо умер во сне. Она подчеркнула, что это произошло спокойно, без суеты, как Коннери всегда и хотел.
Художница была второй супругой актёра. Они познакомились в 1970 году, а немного позже поженились. Роквебрун призналась, что прожила с Коннери счастливую жизнь, и теперь ей будет без него очень тяжело.
Ранее сын актёра Джейсон сообщил, что его 90-летний отец ушёл из жизни во сне в столице Багамских островов, городе Нассау, в окружении самых близких.

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