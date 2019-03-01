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"Для наших заклятых партнеров можно вообще упростить въезд": Эксперты - о том, почему подешевел сбор за визы

01 марта 2019, 22:09  •  76 • В мире
"Принцип взаимности" сработал: американская и российская стороны отказались от повышения консульского сбора за выдачу своих виз. США и Россия договорились вернуть их стоимость в 160 долларам, как это было в 2018 году после проведенных переговоров. По мнению политолога-американиста Дмитрий Дробицкого, переговоры о размерах визовых сборов – обычная рутинная работа дипломатических служб, благодаря которой регулируется поток из-за границы.
Как сообщил МИД России, с понедельника, 4 марта, в соответствии с двусторонним российско-американским Соглашением об упрощении визовых формальностей от 2011 года, сбор за все виды виз составит 160 долларов. По мнению российского внешнеполитического ведомства, "данный совместный шаг является хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества и будет способствовать расширению деловых, гуманитарных, культурных и туристических контактов между гражданами наших стран".
По мнению политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, переговоры о размерах визового сбора между странами – обычная практика и даже почти рутинная работа, которую ведут консульские и дипломатические службы.
В целом же, речь идет не столько о размере сбора, сколько о том, насколько затруднен или нет въезд в страну, какие существуют административные или финансовые барьеры. Кроме того, таким образом любая страна регулирует и поток людей на свою территорию. Тут речь идет как о безопасности, так и о пропаганде собственной страны.
"По мне, так я бы максимально упростил получение виз для наших, так сказать, заклятых партнеров. Но сейчас отношения с Соединенными Штатами довольно сложные, поэтому все телодвижения на дипломатическом фронте, в том числе, что касается вопросом въезда-выезда, делается исключительно на симметричной основе", - отметил эксперт.
Чемпионат мира по футболу, к слову, хорошо показал, как изменилось отношение к России в мире, сколько людей у нас тогда побывало. Хотелось бы открыть въезд для большего количества стран при соблюдении безопасности. Но такой возможности, отметил Дробницкий, сейчас пока нет.
Если говорить о том, что, вот, сначала подняли сбор, а потом опустили, то тут речь идет исключительно об операционной стоимости, оплата работы сотрудников визовых центров и так далее. Соединенные Штаты на этом сборе не зарабатывают, как не зарабатывает Россия и другие страны.
Может быть, это связано с тем, что упал приток российских граждан в США и появилась возможность снизить себестоимость виз. И всегда это происходит на двусторонней основе, за исключением случаев, когда какая-то страна хочет поощрить въезд на свою территорию – будь то туризм или поездка в связи с бизнесом.
"И снижается стоимость визового сбора, несмотря на санкции: ведь под них попали не 100 процентов наших граждан. А отсекают США на въезде туристов не потому, что они не смоли заплатить 150 или 300 долларов, а если тот или иной человек просто нежелателен на их территории, не проходит по параметрам безопасности. А по финансовому признаку они никого не отсекают, такой задачи не стоит", - заключил Дмитрий Дробницкий.
Напомним, в конце декабря 2018 года прсольство США анонсировало подорожание туристических виз для граждан России. В дипмиссии указали, что сборы основаны на "взаимности", поскольку РФ взимает такой же сбор с американских туристов для получения аналогичной визы.
Как известно, самом конце февраля прекратило прием граждан и окончательно закрылось московское бюро Службы иммиграции и гражданства США. Связано это с тем, что "значительно сократился объем работы службы".
В 2017 году было принято решение о сокращении числа дипсотрудников американских представительств в РФ, после этого у желающих выехать в Штаты стали возникать проблемы с получением виз.
Действия Москвы стали ответом на высылку российских дипломатов из США, сокращение уравняло число американских сотрудников с количеством работников российской дипмиссии в Штатах

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