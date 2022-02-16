"Для нас свобода бесценна": Захарова ответила готовому платить Байдену

Байден заявил, что США готовы заплатить любую цену для защиты свободы. Захарова напомнила ему, чего стоят такие заявления США.

Президент США Джо Байден заявил на выступлении по Украине, что США готовы заплатить любую цену для защиты свободы. Его слова колко прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Речь идёт о выступлении американского лидера по поводу ситуации на Украине, куда якобы 16 февраля должна вторгнуться Россия. Байден грозно пообещал, что сделает всё для защиты Киева, откуда уже сбежало американское посольство.

Защита демократии стоит дорого. США готовы заплатить любую цену для защиты свободы,

- заявил Байден.

Ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы. Даже по счетам ни разу не заплатили,

- написал в ответ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Она добавила, что это как раз Россия защищает демократию в регионе, признав её истинное проявление - референдум. Речь идёт о референдуме в Крыму, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.

И ещё. Да, для США свобода имеет цену. А для нас свобода бесценна. Пусть знают наших,

- резюмировала дипломат.