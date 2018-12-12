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"Для нас это играет наибольшую роль": ЕС хочет финансово поддержать приазовские районы Украины
12 декабря 2018, 15:54 • 118 • В мире
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз изучает возможности оказания финансовой поддержки регионам на юго-востоке Украины, прилегающим к Азовскому морю, в том числе и Мариуполю. "То, что для нас играет наибольшую роль, - это та поддержка, которую мы можем оказать", — заявила глава европейской дипломатии.
На заседании Европарламента, проходившем во вторник, 11 декабря, в Брюсселе, верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини, отметив важные успехи властей Украины в деле проведения реформ, заявила, что в Евросоюзе рассматривают варианты оказания финансовой поддержки юго-восточным украинским регионам, прилегающим к Азовскому морю.
Помощь может быть оказана и по линии Европейского инвестиционного банка. "То, что для нас играет наибольшую роль, - это та поддержка, которую мы можем оказать", — заявила Могерини, не раскрывая при этом никаких подробностей.
Однако глава европейской дипломатии говорила не только о достижениях Киева, но и о том, что перед украинскими властями стоит еще целый ряд серьезных проблем. Речь идет об установлении некоррумпированной судебной системы, преодолении злоупотреблений в банковском секторе и предотвращении "атак против гражданского общества", пишет RT.
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