"Для нас это играет наибольшую роль": ЕС хочет финансово поддержать приазовские районы Украины

Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз изучает возможности оказания финансовой поддержки регионам на юго-востоке Украины, прилегающим к Азовскому морю, в том числе и Мариуполю. "То, что для нас играет наибольшую роль, - это та поддержка, которую мы можем оказать", — заявила глава европейской дипломатии.

На заседании Европарламента, проходившем во вторник, 11 декабря, в Брюсселе, верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини, отметив важные успехи властей Украины в деле проведения реформ, заявила, что в Евросоюзе рассматривают варианты оказания финансовой поддержки юго-восточным украинским регионам, прилегающим к Азовскому морю.

Помощь может быть оказана и по линии Европейского инвестиционного банка. "То, что для нас играет наибольшую роль, - это та поддержка, которую мы можем оказать", — заявила Могерини, не раскрывая при этом никаких подробностей.

Однако глава европейской дипломатии говорила не только о достижениях Киева, но и о том, что перед украинскими властями стоит еще целый ряд серьезных проблем. Речь идет об установлении некоррумпированной судебной системы, преодолении злоупотреблений в банковском секторе и предотвращении "атак против гражданского общества", пишет RT.