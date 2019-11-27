"Для начала прогнали поезд, а потом…": Украинцы вычислили "секретное предназначение" Крымского моста

В украинских соцсетях и СМИ фонтанируют идеями по поводу предназначения Крымского моста. В частности, развивают внезапно появившуюся версию, что переправа через Керченский пролив может в действительности быть стратегическим военным объектом.

Как отмечают "Дни.ру", эта абсурдная версия о "секретном предназначении" моста в украинских СМИ подкрепляется и своеобразными "доказательствами".

Так, убеждены авторы этой фантазии, для обкатки "военного объекта" российские военные даже поезд прогнали по мосту, проверяя его надёжность.

Люди в погонах "оценивали новые возможности логистики", сообщает издание Fakty.ua. Несмотря на бредовую риторику, новость подхватил и другой ресурс - "Обозреватель".

По всей видимости, коллегам из Незалежной недосуг было уточнить факты. Напомним, в конце текущего года по Крымскому мосту будет запущено железнодорожное движение.

Первый пассажирский поезд из Москвы в Симферополь отправится 24 декабря, из Санкт-Петербурга - чуть раньше, 23 декабря. Путешествие из столицы России в Крым займёт примерно 33 часа, а из Петербурга до Симферополя поезд идёт 43,5 часа. Из Москвы в Крым будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ. А из Санкт-Петербурга на полуостров запустят пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.