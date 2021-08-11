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"Для морпехов не будет обязательной вакцинации": Американцы не сразу обнаружили подвох

11 августа 2021, 23:45  •  87 • В мире
Пользователи Reddit едва не поверили в фейковый разговор генерала морской пехоты США и главы Пентагона.
Иностранные пользователи едва не купились на фейковую новость о том, что генерал морской пехоты США Дэвид Бергер разругался с министром обороны из-за обязательной вакцинации от коронавируса. Новость о "жарком" споре Бергера и главы Пентагона Ллойда Остина появилась на сайте Real Raw News.
Русскоязычное изложение в своём телеграм-канале разместил военкор Юрий Котенок. Судя по содержанию "беседы", генерал морской пехоты наотрез отказывается от обязательной вакцинации для военных.
"Для моих морпехов не будет обязательной вакцинации", - якобы заявил Бергер.
"Я не врач, а министр обороны Джо Байдена и выполняю приказы", - якобы ему в ответ заявил Остин.
В действительности заметка размещена на сатирическом ресурсе. Однако некоторым статья показалась правдивой, обсуждения разгорелись на сайте Reddit.
"Это ведь сатира? Этому нет никакого доверия", "Разве сатира не должна быть смешной?", "Я не понимаю американцев, как они могут поверить в такую ​​чушь?" - отмечают комментаторы.
Ранее глава Пентагона заявил, что готов обязать военнослужащих США вакцинироваться от COVID-19. Ллойд Остин отметил, что провёл консультации со специалистами по этому вопросу.

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